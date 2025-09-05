Conmovedor mensaje a James Rodríguez ante solitaria foto con Selección Colombia; "un legado"

James Rodríguez fue uno de los jugadores destacados de la Selección Colombia, en la victoria 3-0 sobre Bolivia y cuyo resultado posicionó al equipo dirigido por Néstor Lorenzo en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, hecho que desató una alegría para el país y un sinfín de celebraciones en la propia cancha el estadio Metropolitano, de Barranquilla.

El jugador del León, de México, abrió el camino del triunfo después de una buena definición en el área ante un pase de Santiago Arias y se llevó los aplausos cuando fue reemplazado para darle paso a Juan Fernando Quintero.

Al final del compromiso, el dueño de la camiseta '10' del seleccionado colombiano se dejó ver en medio del llanto y bastante conmovido por tal logro, festejando con sus compañeros.

Sin embargo, una imagen de James se hizo viral en las redes sociales después de que cuando todo el festejo paso y el grueso de futbolistas de Colombia se marchó al camerino, él permaneció en el césped del 'Metro', se sentó en el centro de la cancha y duró unos instantes allí. De inmediato, muchos se preguntaron si ya se comienza a allanar el camino de su adiós de la amarilla, con 34 años y con el panorama de la Copa del Mundo del año entrante en el horizonte.

¿James Rodríguez se retirará de la Selección Colombia? Foto: FCF.

Ante esto, no tardaron en llegaron los mensajes y uno de las primeras que apareció en su cuenta de Instagram fue María del Pilar Rubio, su mamá, quien estuvo en primera fila en el escenario barranquillero, observando las acciones del duelo contra los bolivianos.

"Gracias por tanto, un legado, una historia, mamá muy orgullosa, te amo, gracias", escribió la progenitora del histórico futbolista de nuestro país. A ella también se sumaron Mario y Andrés Rubio, tíos de James, quienes dejaron un "legendario' y un "gracias crack" como comentarios, con imágenes del jugador cucuteño.

Una voz oficial del tema James Rodríguez

“Tendremos a James por mucho tiempo. Lo tenemos intacto y él es muy distinto a todos cuando se pone la camiseta de la Selección. Ojalá, Dios nos lo preserve en su salud física para tenerlo mucho tiempo. El sueño de él es estar en el Mundial y va a estar con toda seguridad, por sentido común lo puedo decir”, dijo Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en 'Blu Radio', ante el revuelo que causó la postal viral de Rodríguez Rubio.