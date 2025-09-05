Juan Fernando Quintero solo tiene un deseo, tras clasificar con Selección Colombia al Mundial 2026

El creativo Juan Fernando Quintero, que anotó uno de los tres goles con los que la Selección Colombia goleó por 3-0 a Bolivia y se clasificó al Mundial de 2026, manifestó este jueves que espera que Dios le de salud para poder jugar la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

"Dios quiera y nos dé mucha salud, nos de un buen año para llegar con buen ritmo", expresó el centrocampista, de 32 años, em declaraciones a Gol Caracol tras el partido disputado en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla.

Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Quintero Paniagua, el equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo consiguió, además de la clasificación, romper una racha de seis partidos sin ganar y escaló al quinto lugar con 25 puntos.

Juan Fernando Quintero con Selección Colombia - Foto: AFP

Por eso, el futbolista de River Plate aseguró: "Felicitaciones a todo el grupo, esto es para todo Colombia, es una oportunidad para que nos unamos y tener esperanza en nuestro deporte".

Quintero, que en el gol de Córdoba filtró un pase preciso para que el ariete celebrara, destacó que su pegada "es una cualidad", pero destacó que "los movimientos de los compañeros hacen que todo sea más fácil" para él.

La selección colombiana será jueza en la última jornada de Venezuela, que ocupa actualmente el séptimo lugar y espera mantenerse en esa posición para disputar la repesca.

Más reacciones de los protagonistas

Por su parte, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, expresó en rueda de prensa posterior al compromiso frente a la 'verde' que "más que un desahogo, pudimos cerrar y coronar la clasificación que se venía postergando por no tener resultados incluso con buenas actuaciones. Así que sabíamos que esto era muy posible".

Mientras que del último desafío en las actuales clasificatorias a la Copa del Mundo 2026 que será contra Venezuela, el timonel argentino al servicio de la 'amarilla', sostuvo que "si ganamos, quedaremos mejor posicionados. El partido lo tomaremos con la mayor seriedad del caso; es un partido de eliminatoria contra un gran rival que está necesitado de puntos y sabemos que va a ser un partido duro".}

Mientras que Jhon Córdoba, criticado por su falta de eficacia y que volvió a convertir contra Bolivia, indicó en charla con Gol Caracol que "hay que ser fuerte mentalmente. No ha sido fácil, la verdad. Cuando fallé me criticaron, pero ahí está un Dios que todo lo ve y no se queda con nada, y hoy me levantó y me ha hecho grande delante de toda esta gente".