Juan Fernando Quintero solo tiene un deseo, tras clasificar con Selección Colombia al Mundial 2026

Juan Fernando Quintero solo tiene un deseo, tras clasificar con Selección Colombia al Mundial 2026

El antioqueño marcó gol y generó una asistencia en el triunfo 3-0 de la Selección Colombia sobre Bolivia. De otro lado, Juan Fernando Quintero no ocultó su alegría por el logro con la 'tricolor'.

Juan Fernando Quintero, volante de la Selección Colombia.
Juan Fernando Quintero, volante de la Selección Colombia.
AFP
Por: EFE
 /  Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 10:33 a. m.