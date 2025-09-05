Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
ARGENTINA VS. VENEZUELA
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Ramón Jesurún no se conforma con el Mundial, hizo pedido especial para juego contra Venezuela

Ramón Jesurún no se conforma con el Mundial, hizo pedido especial para juego contra Venezuela

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol se mostró contento por la clasificación al Mundial 2026; no obstante, le envió un recado a la Selección Colombia para el duelo contra Venezuela.