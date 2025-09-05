Ramón Jesurún no se conforma con el Mundial, hizo pedido especial para juego contra Venezuela

La Selección Colombia clasificó al Mundial 2026, tras imponerse con contundente 3-0 a Bolivia en la noche del jueves anterior. Fue un verdadera fiesta la que se vivió en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, y uno que no fue ajeno a la fiesta, fue Ramón Jesurún.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol se mostró emocionado por el logro de la 'amarilla'. Sabía que era un compromiso duro frente a los del altiplano y reiteró sus felicitaciones a los futbolistas y cuerpo técnico de la 'amarilla'. No obstante, les hizo una solicitud a los jugadores para el duelo contra Venezuela del próximo martes.

La Selección Colombia clasificó al Mundial de 2026 - Foto: AFP

Publicidad

"Muy emocionante, sufrido, pero muy contento, feliz por el país. Este país necesita este tipo de noticias, estamos en un Mundial de fútbol. Estos muchachos merecen todo el reconocimiento, fue un partido que la gente creía que era fácil, pero fue muy duro, logramos sacarlo adelante", esas fueron las palabras de Jesurún en charla con Gol Caracol.

A continuación, el dirigente entregó la logística para lo que será el partido contra Venezuela del próximo martes en Maturín. Ramón Jesurún indicó que irán a por todo contra un combinado 'vinotinto' que le apuesta a ganar a la 'tricolor' para lograr el repechaje. Hizo un pedido especial.

Publicidad

"Con toda la seriedad del caso, vamos a ir a jugar bien, a tratar de ganar. La Selección viaja el próximo lunes a Venezuela, nuestro país hermano, y vamos con todos los hierros a tratar de reiterar, ratificar lo que se hizo esta noche", precisó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Por último, Jesurún volvió a reiterar sus felicitaciones a la Selección Colombia por lograr el cupo a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

"Gracias por el apoyo, el cariño, Colombia es Colombia. Somos capaces de todo, la selección del fútbol lo acaba de corroborar", concluyó en dirigente en charla con Gol Caracol.