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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Convocados de la Selección Colombia para los partidos con Croacia y Francia; Luis Díaz, al comando

Convocados de la Selección Colombia para los partidos con Croacia y Francia; Luis Díaz, al comando

Hace minutos, el profesor Néstor Lorenzo destapó sus cartas para los duelos de la Selección Colombia frente a Croacia y Francia, del 26 y 29 de marzo, que se verán EN VIVO en Gol Caracol y Ditu.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Luis Díaz en la Selección Colombia
AFP

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