Convocados de la Selección Colombia para los partidos con Croacia y Francia; Luis Díaz, al comando

Ya hay aroma de Selección Colombia y de fecha FIFA. Y es que el técnico Néstor Lorenzo dio a conocer la convocatoria de jugadores para enfrentar a Croacia y a Francia, del 26 y 29 de marzo próximos, y que servirán como preparación de alto nivel pensando en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

En el listado del seleccionado colombiano están nuestras figuras, lideradas por Luis Díaz, quien viene en un excepcional momento con Bayern Múnich, con el que se ha destacado con 22 goles en todas las competiciones que ha encarado. Hace unas horas, el nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, anotó en el trunfo 4-1 del club alemán sobre Atalanta, en la Champions League.

¡𝑳𝒐𝒔 𝒆𝒍𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒓𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒏𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝑶𝑹𝑮𝑼𝑳𝑳𝑶! 😎👊



Ellos son los 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 por nuestro Director Técnico Néstor Lorenzo para disputar la Fecha FIFA de marzo 🆚 🇭🇷 y 🇫🇷.



🔗 https://t.co/fS1MxGtHOS#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/9FchgD9a1y — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 19, 2026

Además dijeron presente los arqueros Camilo Vargas y Álvaro Montero; los defensores Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica y Daniel Muñoz; los volantes Richard Ríos y James Rodríguez y a otra figura como el delantero Luis Javier Suárez, de impresionante campaña con Sporting de Portugal.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia Foto: AFP

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Los jugadores convocados estarán en sus respectivos partidos de este fin de semana con sus clubes y de inmediato viajarán a territorio estadounidense para sumarse a la concentración de Colombia.

¿Quiénes fueron los convocados de la Selección Colombia para enfrentar a Croacia y Francia?

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas – Atlas (MÉX)

Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Déiver Machado – FC Nantes (FRA)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez – Sporting Club (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)



Hora y dónde ver los partidos de Colombia frente a Croacia y Francia

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26 de marzo de 2026



Colombia vs. Croacia

Hora de inicio de transmisión: 6:00 p.m.

Hora de inicio del partido: 6:30 p.m.

EN VIVO en Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

Camping World Stadium, de Orlando (EE.UU)

29 de marzo de 2026