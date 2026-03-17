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Convocatoria de Selección Colombia es tema en Brasil; apuntan a jugador con opción de ser llamado

De cara a los partidos con Croacia y Francia, previo al Mundial 2026, se conocieron noticias sobre los posibles llamados por Néstor Lorenzo, técnico de Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Carlos Andrés Gómez es felicitado por un gol en la Selección Colombia en partido preparatorio
Carlos Andrés Gómez es felicitado por un gol en la Selección Colombia en partido preparatorio
Getty Images

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