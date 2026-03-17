Convocatoria de Selección Colombia es tema en Brasil; apuntan a jugador con opción de ser llamado

La Selección Colombia ya piensa en el Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá. Por eso, los partidos preparatorios de la doble fecha FIFA de marzo son determinantes para ultimar detalles y, por qué no, ver algunas caras diferentes. Allí, se enfrentará a Croacia, el jueves 26, y contra Francia, el domingo 29, ambos compromisos en Estados Unidos.

Es así como, desde territorio brasileño, exactamente el medio 'Globo Esporte', dieron pistas sobre uno de los posibles convocados por Néstor Lorenzo, quien daría la lista definitiva entre el jueves 19 y el viernes 20 de marzo. En dicho portal deportivo hacen referencia a los colombianos que conforman la nómina del Vasco da Gama, donde más de uno está figurando.

"Carlos Andrés Gómez, Johan Rojas, Carlos Cuesta y Marino Hinestroza figuran en la lista preliminar del estratega de la Selección Colombia. De todos ellos, está claro que Gómez es el que tiene más probabilidades de ser llamado", afirmaron de entrada en su publicación. Sin embargo, no fue lo único y aprovecharon la oportunidad para llenar de elogios al delantero.

"El extremo, uno de los jugadores más destacados del Vasco da Gama esta temporada, tiene muchas posibilidades de ser incluido en la convocatoria que den a conocer en los próximos días. Cabe recordar que ya había sido llamado para la última fecha FIFA, pero no jugó", añadió el portal 'GE', donde dedicaron unas pequeñas líneas a Carlos Cuesta, defensa central.



"Cuesta también fue convocado en la última lista, pero se perdió los pasados partidos del equipo de Río, debido a un dolor en la rodilla derecha, lo que complicaría su llamado por parte de Néstor Lorenzo. Respecto a Marino y Rojas también están en la contienda como una de las posibilidades que barajan desde el cuerpo técnico de la Selección Colombia", sentenciaron.

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Carlos Andrés Gómez ha disputado cuatro partidos con la 'tricolor', de los cuales dos fueron en juego de fogueo y los otros por Eliminatorias Sudamericanas. Allí, el atacante registra dos anotaciones, uno frente a México y el otro contra Uruguay. De igual manera, ha sido suplente en cuatro compromisos (España, Rumania, Nueva Zelanda y Australia).