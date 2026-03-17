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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Gustavo Puerta; "jugar un Mundial con la Selección Colombia es un sueño de niño"

Gustavo Puerta; "jugar un Mundial con la Selección Colombia es un sueño de niño"

Gustavo Puerta, del Racing de España, habló sobre sus aspiraciones en este momento, cuando se acerca la recta final previa al Mundial 2026, en el que aspira a estar con la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Gustavo Puerta ganó premio con Racing de Santander
Gustavo Puerta ganó premio con Racing de Santander
Foto: X/@realracingclub

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