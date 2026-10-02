Palmeiras no pierde de vista a Jhon Arias; atentos a su regreso de Selección Colombia

Palmeiras ya empieza a pensar en el regreso de sus jugadores convocados a selecciones nacionales durante esta fecha FIFA y uno de los nombres que genera especial atención es el del colombiano Jhon Arias, quien tendrá actividad con la Selección Colombia antes de volver a Brasil para afrontar una exigente recta final de temporada.

Según informó ‘Globo Esporte’, el departamento de fútbol de Palmeiras trabaja en la logística para facilitar el retorno de los 11 futbolistas que fueron llamados por sus respectivos combinados nacionales. “El departamento de fútbol del Palmeiras está organizando la logística para el regreso de los jugadores que se encuentran con sus selecciones nacionales durante el parón internacional de la FIFA”, señaló el medio brasileño.

Publicidad

En el caso de Arias, el calendario contempla dos compromisos con la Selección Colombia. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá este viernes 2 de octubre con Paraguay y posteriormente enfrentará a Perú el martes 6 de octubre, en Miami, Estados Unidos. Precisamente, este último encuentro aparece como uno de los puntos que Palmeiras deberá tener en cuenta para planificar el retorno del atacante.

Publicidad

“El martes 6, Arias jugará con Colombia contra Perú en Miami, Estados Unidos”, se indicó sobre el compromiso que tendrá el futbolista del conjunto paulista. El duelo será el tercero de la Tricolor durante esta fecha FIFA, después de los partidos contra México y Paraguay.



Jhon Arias, con la '10', en el partido entre la Selección Colombia y México AFP

La situación de Arias cobra relevancia por los tiempos. Colombia disputará su segundo partido de esta fecha FIFA el martes y Palmeiras volverá a competir apenas dos días después, el jueves 8 de octubre, cuando reciba a Bahía en el Parque Nubank, a las 21:30, hora de Brasilia.

Publicidad

Por esa razón, el club brasileño analiza distintas alternativas para conseguir que sus futbolistas regresen lo antes posible. En el pasado, Palmeiras ha recurrido a vuelos chárter e incluso a la aeronave de su presidenta, Leila Pereira, para resolver este tipo de situaciones. Sin embargo, “en esta ocasión, el plan aún no se ha concretado”.

Además de Arias, otros jugadores tendrán complicaciones importantes para regresar a Brasil. Piquerez y Emiliano Martínez, por ejemplo, disputarán el martes un partido con Uruguay en India, por lo que su desplazamiento será todavía más extenso. Los paraguayos Gustavo Gómez, Sosa y Mauricio, por su parte, tendrán una logística más sencilla.

Publicidad

Una vez los internacionales estén nuevamente en Brasil, Palmeiras también tendrá que evaluar sus condiciones físicas. El objetivo será determinar si están preparados para afrontar el duelo contra Bahía y, en caso de ser así, cuánto tiempo podrían permanecer en el terreno de juego.

“Tras su regreso a los entrenamientos, se evaluará el nivel de fatiga de los jugadores para determinar si estarán en condiciones de jugar contra Bahia y durante cuánto tiempo”, se explicó sobre el procedimiento que seguirá el club.