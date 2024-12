¿Cuál es el pensamiento de Lorenzo sobre los bailes y celebraciones en Selección Colombia?

En la Selección Colombia ha sido muy característico en los últimos tiempos que los jugadores expresen todo el folclor de nuestro país en cada partido, evento deportivo y demás, con un baile o coreografía.

Precisamente de este tema le consultaron en las últimas horas a Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia. Para el estratega argentino este tipo de celebraciones por parte de los integrantes de la 'amarilla', entre ellos Yerry Mina, James Rodríguez o en su tiempo, Juan Guillermo Cuadrado, es una forma de emitir ese amor por los suyos, que es algo de la cultura 'cafetera'.

¿Cuál es el pensamiento de Néstor Lorenzo sobre los bailes y celebraciones en la Selección Colombia?

En ese orden de ideas, el DT respondió a este interrogante en 'Clanck', un programa en Argentina conducido por el periodista Juan Pablo Varsky.

"Jamás le voy a prohibir bailar. Los que tenemos que interpretar de manera diferente, son los de afuera, que no nos están cargando ni nada. Ellos tienen algo y es que cuando llega un jugador por primera vez a una concentración, que es nuevo, lo hacen cantar y bailar, y todos se ponen a hacerlo. Es su esencia. No es que Yerry Mina o Juan Guillermo Cuadrado, te están cargando, es algo de cultura. No lo voy a cortar jamás. Los jugadores no le bailan a ellos, sino para su familia, su país, sus compañeros. No se enojen porque es su manera de expresar su alegría", precisó el timonel argentino al servicio de la 'amarilla'.

Otras declaraciones de Néstor Lorenzo:

- ¿Habla con los jugadores a lo largo del año?

"Continuamente. Termina el trabajo y lo estamos llamando. La preocupación es cuando no juegan, entonces le damos algún consejo de cómo abordar cierto problema, preguntamos qué pasó, si tienen un problema con el entrenador, que no los valoran, en fin. Yo quiero que todos sean titulares. El objetivo del jugador es hacerse importante en el club para ganarse un lugar en la Selección".

- ¿Cómo llegó a ese esquema que le ha dado resultados?

"Imaginando las situaciones que generan los jugadores con sus características. Ahora, el sistema es dinámico, entonces se va mirando todo. La idea es darle posibilidades a James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, quienes les gusta quedar descolgados y generar a partir de su pierna hábil. El sistema es variable, dependiendo de los compañeros".

- ¿Cómo conoce a José Néstor Pékerman?

"Fue a Argentinos Júniors y yo estaba en novena categoría. Él queda como coordinador de juveniles y tuvimos onda, ya que empezó a trabajar en serio, con el fin de profesionalizar el talento y eso lo logra. Siempre estaba en el club, vivía para ver a los jugadores y es un maestro. Cuando él estaba en juveniles, me llamaba y preguntaba por algún compañero que estaba en la reserva. Ya en el Mundial 2001, iba a ver los partidos y hablábamos de algún rival. José Néstor sabía que yo quería ser técnico, entonces me dio la oportunidad e hice parte de su cuerpo técnico".