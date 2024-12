Jhon Córdoba cuenta con el respaldo de Néstor Lorenzo: "Hay cosas que quizá no se ven"

Jhon Córdoba es el fiel reflejo de que, con trabajo y paciencia, se logran los objetivos. La espera para ser tenido en cuenta en la Selección Colombia fue larga, pero nunca desesperó y aguardó por su oportunidad. Una vez le llegó, la supo aprovechar, marcando goles importantes, en especial en la Copa América 2024 , que sirvieron para llegar a la final y colgarse la medalla de plata.

Sin embargo, en las Eliminatorias Sudamericanas no ha tenido la misma suerte. Infortunadamente, no ha inflado las redes, errando claras opciones de gol, como las que tuvo en la derrota 1-0 con Bolivia y en la caída 0-1 frente a Ecuador. Razón por la que las críticas no se hicieron esperar, pero también tuvo el respaldo de algunos, entre ellos, el director técnico, Néstor Lorenzo.

En entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky, en su canal de YouTube, 'Clank!', el estratega de la 'tricolor' afirmó, de entrada, que "lo que hace Jhon Córdoba en Krasnodar es impresionante. El fútbol ruso es intenso, lo que pasa es que no se ve casi porque no está en torneos europeos. Es una locura lo que hace, los goles que anota, se pelea con los defensores, va al frente, es bueno".

"Se ganó el puesto, su rendimiento es bueno", añadió. Y es que incluso recordó lo que pasó en la Copa América, disputada en Estados Unidos, donde el delantero titular era Rafael Santos Borré; no obstante, por el buen trabajo del nacido en Istmina, se hizo con el lugar en el once inicial. Ahora, no dejó de reconocer lo hecho por 'Rafa', pieza clave en el proceso del estratega argentino.

James Rodríguez y Jhon Córdoba celebran un gol con la Selección Colombia, en partido preparatorio previo al inicio de la Copa América AFP

"Respecto a Rafael Santos Borré es de los jugadores que entiende los movimientos y sabe cómo presionar, lo hace perfecto; es importante en varios compromisos. Eso sí, respecto a lo de ambos jugadores y, en general, todos los que van a la Selección Colombia, hay cosas que quizá no se ven, pero que lo hacen de buena manera", sentenció Néstor Lorenzo con énfasis en Jhon Córdoba.

Justamente, el atacante registra ocho goles y cinco asistencias con Krasnodar, en 18 partidos. Allí, es titular indiscutido y, por eso, suma 1.391 minutos, entre la Copa de Rusia y la Liga de dicho país. De igual manera, ha recibido dos amarillas y vio la tarjeta roja en dos ocasiones, una de manera directa y otra por doble amonestación. Quiere seguir aportando en la Selección Colombia.

