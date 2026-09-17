Boxeador colombiano, la sensación en Juegos Suramericanos 2026; presentó a "hospital y cementerio"

Jhojan Caicedo tiene claro que, en el boxeo, cada golpe puede marcar la diferencia. El colombiano se prepara para disputar la medalla de oro en la categoría masculina de hasta 90 kilogramos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y, en medio de la competencia, sorprendió con una particular explicación sobre dos palabras que utiliza junto a su equipo de trabajo: 'hospital' y 'cementerio'.

Luego de avanzar en el evento deportivo, Caicedo fue consultado por periodistas sobre el curioso significado de esos términos, que hacen parte del lenguaje empleado durante su preparación. La pregunta fue directa: "Entonces, ¿cuál es hospital y cuál es cementerio?".

El boxeador colombiano respondió entre risas, pero con absoluta claridad: "Hospital es la izquierda y cementerio es la derecha. Dichas y hechas por los entrenadores de nuestra selección".

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Así, dos palabras que normalmente tienen un significado completamente diferente adquirieron un sentido especial dentro del cuadrilátero para Caicedo. En su caso, 'hospital' identifica a la mano izquierda, mientras que 'cementerio' corresponde a la derecha, dos herramientas que espera utilizar de la mejor manera en la pelea por la presea dorada.



¡NO ESTÁ SOLO! El colombiano Jhojan Caicedo (luchará por la medalla de oro en boxeo masculino dehasta 90kg) nos presentó a HOSPITAL y CEMENTERIO.



📺 Los #SuramericanosSantaFe2026, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus (solo ARG) pic.twitter.com/gR6ZB0kg9A — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2026

El entrenador del colombiano también intervino para explicar cómo están trabajando esta estrategia de cara al combate definitivo.

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"Claro, y eso es lo que venimos trabajando. Ahora, esperamos meter esa derecha y ese cruzado para que cementerio y hospital hagan lo suyo", señaló el técnico, haciendo referencia a las combinaciones que Caicedo deberá ejecutar durante la pelea.

El objetivo del equipo es claro: utilizar los golpes trabajados durante los entrenamientos para buscar que el boxeador colombiano se quede con la medalla de oro en Santa Fe 2026.

Anillos Olímpicos Foto: AFP

Más allá de la particularidad de los términos, Caicedo llega a esta instancia con la posibilidad de cerrar su participación en los Juegos Suramericanos con el máximo reconocimiento de su categoría. Para ello, deberá trasladar al cuadrilátero el trabajo realizado junto a sus entrenadores y hacer que 'hospital' y 'cementerio' cumplan su cometido.

Al finalizar el diálogo con los medios, el entrenador también aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento al país anfitrión: "Eso le dará el oro a Colombia. Un abrazo para todos y gracias a Argentina por la hospitalidad".