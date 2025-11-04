Este martes 4 de noviembre, la Selección Colombia inició su camino mundialista en Catar, con una igualdad por 1-1 frente a Alemania, que desde muy temprano se puso arriba del marcador. Sin embargo, la 'tricolor' cambió la cara y terminó rescatando un punto que la mantiene invicta en el torneo.

Y es que, a tan solo quince segundos de partido, Toni Langsteiner apareció solo dentro del área colombiana, para rematar frente al arco y anotar el primer gol del compromiso; esto, luego de un centro desde el costado derecho, que lo dejó con todas las posibilidades de anotar.

Este golpe, solo empezando el compromiso, dejó 'fría' a la Selección Colombia, que con el pasar de los minutos quiso entrar en partido jugando con la pelota en los pies y generando opciones, a través de la creación paciente de fútbol.

No obstante, pese a tener varios acercamientos importantes en campo rival, el cuadro 'cafetero' no tuvo la eficacia necesaria en ese último cuarto de cancha; eso, hasta el complemento, cuando la 'tricolor' fue mucho más ofensiva y explosiva en ataque.

Tanto, que por medio de Juan José Castaño empató a los 57 minutos de partido con una gran jugada, que terminó dentro del arco alemán.

De ahí en adelante, ambos equipos tuvieron opciones por parte y parte para definir la historia, pero ninguno de los dos equipos pudieron concretar y al final el partido terminó 1-1, con un punto para cada equipo.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-17?

El cuadro 'tricolor' volverá a la acción en este certamen mundialista, el próximo viernes 7 de noviembre, a las 7:30 a.m. (hora colombiana) contra El Salvador. Este encuentro tendrá la transmisión de Ditu, Gol Caracol y www.golcaracol.com; la marca oficial de la Selección Colombia desde siempre.

De ganar, el cuadro 'tricolor' casi que aseguraría su presencia en los octavos de final.