Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cómo quedó la tabla de posiciones en el Mundial Sub-17, tras Colombia 1-1 Alemania

Cómo quedó la tabla de posiciones en el Mundial Sub-17, tras Colombia 1-1 Alemania

Este martes, la 'tricolor' debutó con empate frente a los alemanes, en el certamen mundialista que se está realizando en Catar. Así quedó la tabla de posiciones.

Por: EFE
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
Selección Colombia Sub-17 formada, previo a duelo en el Mundial 2025.
Selección Colombia Sub-17 formada, previo a duelo en el Mundial 2025.
Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad