Cómo quedó la tabla de posiciones en el Mundial Sub-17, tras Colombia 1-1 Alemania

La selección colombiana empató este martes 1-1 ante Alemania en su debut en la Copa del Mundo sub-17 de Catar, en un partido de ida y vuelta marcado por el tempranero gol de los germanos.

Tras el saque de centro, el conjunto alemán atacó y marcó el 1-0 a los 18 segundos por medio de Toni Langsteiner, en una acción poco afortunada del meta 'cafetero' Jorman Mendoza.

El tanto no amilanó a Colombia, que trató de reponerse del golpe inicial y jugar de tú a tú a Alemania. Sin embargo, la primera parte terminó sin grandes ocasiones para uno y otro equipo y con la victoria momentánea por la mínima de los alemanes.

Jugadores de la Selección Colombia contra Alemania, en la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial Sub-17 Getty Images

Colombia tuvo otro gran susto al salir de vestuarios después de que Alexander Staff estrellase un remate en el palo. La selección sudamericana continuó peleando el empate y estuvo a punto de encontrarlo en una espectacular jugada individual de Criss Macías en el minuto 50.

Ahí comenzaron los mejores minutos de Colombia en el encuentro. En un aluvión de ocasiones, Juan Catano pescó un rechace en el área y remató a la red para marcar el empate, 1-1 (min.57).

El esfuerzo hizo mella en el equipo 'cafetero', que terminó replegado en su área aguantando la ofensiva final alemana, pero salvando un punto en su estreno en el campeonato.

Por su parte, Corea del Norte goleó 5-0 a El Salvador en el debut.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Después de un debut a puro fútbol con los alemanes, ahora el combinado 'tricolor' deberá enfrentar a El Salvador, este viernes 7 de noviembre, por el duelo correspondiente a la segunda jornada del grupo G.

Este partido está estipular iniciar a las 7:30 a.m. (hora colombiana) y tendrá transmisión de Ditu, Gol Caracol y www.golcaracol.com; la marca oficial de la Selección Colombia desde tiempos inmemorables.

Acción de juego en el duelo entre Colombia vs. Alemania, por el Mundial Sub-17. Foto: Getty Images.

Tabla de posiciones del grupo G, en el Mundial Sub-17; así va la Selección Colombia

Corea del Norte 3 puntos (1 PJ) Colombia 1 puntos (1 PJ) Alemania 1 puntos (1 PJ) El Salvador 0 puntos (1 PJ)

Resultados de la primer jornada, en el grupo G:

Colombia 1-1 Alemania

Corea del Norte 5-0 El Salvador