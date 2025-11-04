Síguenos en::
La Selección Colombia plantó cara a Alemania en su debut en el Mundial Sub-17: empate 1-1

La Selección Colombia plantó cara a Alemania en su debut en el Mundial Sub-17: empate 1-1

Buena presentación de la Selección Colombia Sub-17, que invita a soñar con hacer historia en esta cita orbital, que se está disputando en territorio catarí.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2025
Santiago Londoño, figura de la Selección Colombia, contra Ben Hawighorst, de Alemania, en el Mundial Sub-17
Santiago Londoño, figura de la Selección Colombia, contra Ben Hawighorst, de Alemania, en el Mundial Sub-17
