La Selección Colombia plantó cara a Alemania en su debut en el Mundial Sub-17: empate 1-1

La Selección Colombia debutó en el Mundial Sub-17 y lo hizo de qué manera. Este martes 4 de noviembre, enfrentó a Alemania, en la cancha 2 de la Aspire Zone, por la fecha 1 del grupo G, y sumó un punto valioso en sus aspiraciones por lograr la clasificación. Con goles de Juan José Cataño para el equipo nacional y de Toni Langsteiner para los teutones, empataron 1-1.

Ahora, en la segunda jornada de la fase de grupos, la 'tricolor' enfrentará a El Salvador. Dicho compromiso está programado para el viernes 7 de noviembre, a las 7:30 de la mañana (hora de Colombia). Recordemos que Qatar es el país sede de este certamen y, por eso, los partidos son temprano, ya que la diferencia horaria con relación a nuestro país es de ocho horas.

Así fue el primer tiempo

Sonó el pitazo inicial y con ello, empezó la ilusión de la Selección Colombia. Sin embargo, una desconcentración se pagó caro y, rápidamente, recibió un 'baldado de agua fría'. Una buena acción colectiva por la banda derecha, le permitió a Toni Langsteiner abrir el marcador. El número '14' sorprendió a la defensa 'cafetera', remató y venció al arquero, Jorman Mendoza.

Lejos de bajar los brazos o desanimarse por culpa de esa desatención, el combinado patrio se sacudió e impuso condiciones en la cancha. En los pies de Cristian Florez, Santiago Londoño y Cristian Orozco estuvieron varias de las opciones de peligro que generaron en el área rival. Eso sí, no estuvieron finos en definición y se encontraron con el guardameta, Marcello Trippel.

Publicidad

Infortunadamente, no encontraron los caminos para igualar el partido, pero dejaron buenas sensaciones de cara a la parte complementaria. Fue una muestra clara de que Alemania salió más concentrada y conectada en los segundos iniciales porque, a partir de la anotación, la Selección Colombia mostró una interesante imagen, con buen fútbol y una idea clara.

Selección Colombia Sub-17 vs Selección de Alemania Sub-17 Foto: Getty Images

¿Qué pasó en el segundo tiempo?

Al igual que en la primera parte, la Selección Colombia durmió de arranque. Alemania estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero la suerte estuvo del lado 'cafetero', pues el balón dio en el palo. Eso fue aprovechado por los dirigidos por Freddy Hurtado, que sometieron al rival. Una de las más claras fue con Criss Macias, que se inventó una jugada, pero falló en la definición.

Publicidad

Finalmente, después de tanto intentar, la 'tricolor' encontró su premio. El encargado de poner a celebrar al país fue Juan José Cataño, quien se animó de media distancia, tras una serie de rebotes, y venció al arquero, Marcello Trippel, sentenciando el 1-1 definitivo. Y es que, a partir de ese momento, el cuadro nacional aguantó y tomó una postura defensiva, que funcionó.

Jugadores de la Selección Colombia contra Alemania, en la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial Sub-17 Getty Images

Vea los goles de Selección Colombia 1-1 Alemania, por el Mundial Sub-17