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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en fecha FIFA?; hora y dónde ver EN VIVO POR TV

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en fecha FIFA?; hora y dónde ver EN VIVO POR TV

La Selección Colombia pasará la página después del duelo con Croacia y ahora comenzará a mirar en el horizonte el duelo del 29 de marzo frente a Francia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Croacia, previo al Mundial 2026
Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Croacia, previo al Mundial 2026
Federación Colombiana de Fútbol

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