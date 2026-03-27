¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en fecha FIFA?; hora y dónde ver EN VIVO POR TV

Tras el duelo preparatorio frente a Croacia, este jueves, que culminó con derrota 1-2, la Selección Colombia ahora pone su vista en Francia, de cara a lo que será el encuentro de fogueo, del próximo domingo 29 de marzo.

Y es que el cuadro dirigido por Néstor Lorenzo no tiene descanso. Pensando en la Copa del Mundo 2026, ahora la ‘tricolor’ tendrá una nueva prueba de ‘oro’ con este encuentro internacional, en el que le verá las caras a Kylian Mbappé y compañía.

Es importante recalcar que los ‘cafeteros’ se medirán frente a una Francia, que viene de dar un golpe sobre la mesa, venciendo 2-1 a Brasil. ‘Les bleus’ contaron con la gran presencia de la figura del Real Madrid, quien anotó un auténtico golazo y fue protagonista durante los minutos que estuvo en el terreno de juego.



¿Cuándo y a qué hora jugará la Selección Colombia vs. Francia?

El próximo domingo 29 de marzo, el equipo 'cafetero' enfrentará a los europeos a las 3:00 p.m. (hora colombiana), en el Northwest Stadium, en Landover, Maryland, Estados Unidos; sede de los Washington Commanders de la NFL.

Este encuentro será el último de esta doble jornada FIFA, para los dirigidos por Néstor Lorenzo, pensando en lo que será la Copa del Mundo 2026.



Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Croacia, previo al Mundial 2026 Federación Colombiana de Fútbol

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¿Por dónde ver EN VIVO la Selección Colombia vs. Francia?

El compromiso entre colombianos y franceses, que tendrá lugar en territorio norteamericano el próximo domingo, tendrá la transmisión de www.golcaracol.com, Gol Caracol y DITU.

La previa, el juego y todo el post partido se seguirá a detalle, con las voces, goles, reacciones y demás; tanto de la Selección Colombia, como de los europeos.