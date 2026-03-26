Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia sucumbió frente a Croacia, perdió 2-1 y ahora a pensar en Francia

La Selección Colombia sucumbió frente a Croacia, perdió 2-1 y ahora a pensar en Francia

La Selección Colombia tuvo una regular presentación frente a los croatas y al final cayó, en un duelo en el que Luis Díaz apenas tuvo chispazos y James Rodríguez no pesó.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 26 de mar, 2026
Comparta en:
James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Croacia
James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Croacia
Federación Colombiana de Fútbol

Publicidad

Publicidad

Publicidad