La Selección Colombia sucumbió frente a Croacia, perdió 2-1 y ahora a pensar en Francia

Este jueves, en el marco de la fecha FIFA, la Selección Colombia perdió frente a su similar de Croacia por 2-1, en compromiso de preparación para el Mundial 2026, que se realizó en el estadio Camping World, casa del Orlando City.

El único gol de los colombianos fue convertido por el extremo Jhon Arias, cuando solamente iban dos minutos del duelo internacional; pero posteriormente llegaron los tantos de los europeos, gracias a Luka Vušković y Igor Matanović.

Tras el inicio intenso, Colombia se hizo del balón e intentó hacer con su juego colectivo. Croacia, por su parte, explotó las bandas, principalmente la izquierda con el veterano Ivan Perisic. Ninguno de los dos equipos estaba siendo profundo.

En el partido jugado en territorio estadounidense, el técnico Néstor Lorenzo mandó a la cancha a lo mejor de su nómina, con jugadores como Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Daniel Muñoz, James Rodríguez y Jefferson Lerma, entre otros.



Y es que en la zona de creación no pesó James, tampoco le llegó el balón a sus pies. Junto a esto, en la parte inicial el goleador Suárez falló una posibilidad de manera increíble, cuando no tenía ningún obstáculo en su camino y en plena área chica.

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En esta fecha FIFA los cafeteros jugarán el domingo contra Francia, mientras que los croatas se enfrentarán a Brasil el próximo martes.

En el cierre, el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, envió a la cancha a Juan Fernando Quintero y al goleador Jhon Córdoba, quienes le dieron más profundidad a su equipo pero no consiguieron el empate, con lo que el conjunto suramericano perdió una racha de nueve partidos sin derrotas.

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Ficha técnica:

1. Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz (m.71, Santiago Arias), Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica (m.63, Johan Mojica); Jefferson Lerma (m.63, Kevin Castaño), Richard Ríos (m.71, Carlos Gómez), Jhon Arias (m.71, Gustavo Puerta), James Rodríguez (m.63, Jorge Carrascal); Luis Díaz (m.71, Juan Fernando Quintero) y Luis Suárez (m.71, Jhon Córdoba).

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

2. Croacia: Dominik Livakovic; Martin Erlic (Kristijan Jakic), Luka Vuskovic, Marin Pongracic; Mario Pasalic (m.79, Luka Modric), Nikola Moro (m.83, Toni Fruk), Petar Sucic (m.61, Martin Baturina), Marco Pasalic (m.79, Andrej Kramaric), Iván Perisic (m.46 Josip Stanisic), Nikola Vlasic (m.61, Luka Sucic), e Igor Matanovic (m.46, Petar Musa).

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Entrenador: Zlakto Dalic.

Goles: 1-0, m.2: Jhon Arias. 1-1, m.6: Luka Vuskovic. 1-2, m.43: Igor Matanovic.

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Árbitro: el estadounidense Rubiel Vásquez. Amonestó a Petar Sucic, Martin Erlic y Nikola Vlasic.

Incidencias: partido amistoso preparatorio para el Mundial 2026 jugado en el estadio Camping World, de Orlando (EE.UU.).

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a la acción el próximo domingo 29 de marzo, a las 2 de la tarde, frente a su similar de un rival de quilates como Francia. El cara a cara entre colombianos y franceses se podrá ver en Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu.

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