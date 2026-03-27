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Gol Caracol  / Jamaica, un paso más cerca de ser rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Jamaica, un paso más cerca de ser rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026

En el repechaje intercontinental, Jamaica sacó adelante su partido contra Nueva Caledonia y ahora disputará otro encuentro para ver si llega o no al grupo de la Selección Colombia.

Por: EFE
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Jamaica venció a Nueva Caledonia y se acerca al Mundial 2026, donde compartiría grupo con la Selección Colombia
Jamaica venció a Nueva Caledonia y se acerca al Mundial 2026, donde compartiría grupo con la Selección Colombia
AFP

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