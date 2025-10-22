La Selección Colombia no perdonó en el Mundial femenino Sub-17: gol de London Crawford

La Selección Colombia mostró una buena cara en su segundo salida en el Mundial femenino Sub-17. Este miércoles 22 de octubre, enfrentó a Costa de Marfil, por la fecha 2 del grupo E, en la Academia de Fútbol Mohammed VI, y demostró que tiene con qué ser protagonista en el certamen. Y es que ya se pasó la página de lo sufrido en la primera jornada frente a España.

Recordemos que en su debut, el combinado patrio cayó 4-0, pero eso no definió a las dirigidas por Carlos Paniagua. Prueba de ello es que fue superior a las africanas, de principio a fin. De hecho, el segundo tanto fue obra de London Crawford, quien no perdonó, tras una buena acción colectiva. Su anotación significó el 2-0 parcial, que invita a soñar en grande.

Selección Colombia Sub-17 FCF

Gol de London Crawford, con Selección Colombia vs. Costa de Marfil, por el Mundial femenino Sub-17