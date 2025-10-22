Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia no perdonó en el Mundial femenino Sub-17: gol de London Crawford

La Selección Colombia no perdonó en el Mundial femenino Sub-17: gol de London Crawford

Una buena acción colectiva, donde tuvieron pausa y visión de juego, la 'tricolor' amplió la diferencia contra Costa de Marfil, en el Mundial femenino Sub-17.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
London Crawford anotó con la Selección Colombia frente a Costa de Marfil, por el Mundial femenino Sub-17
London Crawford anotó con la Selección Colombia frente a Costa de Marfil, por el Mundial femenino Sub-17
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad