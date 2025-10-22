Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia Sub-17 toma aire en el Mundial tras vencer 3-0 a Costa de Marfil

La Selección Colombia Sub-17 toma aire en el Mundial tras vencer 3-0 a Costa de Marfil

Las dirigidas por Carlos Paniagua se repusieron de la derrota en su debut en la Copa del Mundo Sub-17, que se disputa en Marruecos, y siguen con vida tras el triunfo sobre Costa de Marfil.

Por: Javier García
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia Sub-17
Selección Colombia Sub-17
FCF

Publicidad

Publicidad

Publicidad