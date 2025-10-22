La Selección Colombia Sub-17 toma aire en el Mundial tras vencer 3-0 a Costa de Marfil

Por la segunda fecha del grupo E de la Copa del Mundo Sub-17, la Selección Colombia femenina enfrentó este miércoles a Costa de Marfil en el Mohamed VI Football Academy Pitch, donde la ‘tricolor’ se impuso 3-0 y se mantiene con opciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.

Los goles de Colombia fueron obra de Ana Sofía Clavijo (22’), London Crawford (80’) y Ella Grace Martínez (90+5’).

En los primeros minutos, la Selección Colombia femenina salió con la iniciativa del ir por el resultado y tuvo en María Baldovino, su jugadora más fuerte en ataque, que intentó en los primeros minutos con un remate de media distancia.

A los 22 minutos, las dirigidas por Carlos Paniagua se fueron arriba en el marcador por intermedio de Ana Sofía Clavijo, que tras un tiro de esquina conectó de cabeza para poner a ganar a las ‘cafeteras’.



Sobre la media hora, Baldovino tuvo el segundo tras un mano a mano, pero erró en la definición. Colombia tuvo algunas chances de aumentar la ventaja, pero tuvo que conformarse con irse al descanso ganando 1-0.

Publicidad

En la parte complementaria, Costa de Marfil salió en busca del empate, lo que provocó que Colombia replegara sus líneas. A los 53, las africanas buscaron llegar a la igualdad a través de un penal tras una mano dentro del área, que el VAR descartó.

A los 69 de juego, Sery Ruth de Costa Marfil inquietó el arco de Colombia con un remate desde fuera del área que pasó cerca del palo izquierdo de la portería custodiada por Isabella Tejada.

Publicidad

Sobre los 80 minutos, Colombia amplió la ventaja con un gol de London Crawford, quien definió con pierna derecha para el 2-0. En el tiempo de adición, Ella Grace Martínez sentenció el 3-0 final tras una contra que la número ‘10’ de la ‘tricolor’ resolvió con una sutil definición.

Ella Grace con Selección Colombia femenina Sub-17 - Foto: FCF

Ficha técnica

Colombia: Isabella Tejada; Izabella Cortés, Laura Cano, Sofía García, Shaira Collazos; Ella Martínez, Ana Sofía Clavijo, Isabella Santa, Maura Henao; María Baldovino, Camila Cortés.

Publicidad

Técnico: Carlos Paniagua

Costa de Marfil: Rosine Kela; Emeline Konan, Carmen Ikop, Priscillia Digbeu, Zon Awa Ambeu; Grace Tanoh, Ruth Sery, Grace Bakayoko, Zea Alimatau Koné; Rolande N’ Guessan, Digbeu.

Publicidad

Técnico: Adélaine Koudougnon

Goles: Ana Sofía Clavijo (22’), London Crawford (80') y Ella Martínez (90+5').