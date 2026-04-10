¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones de la Conmebol?

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La Selección Colombia femenina volvió al ruedo en la Liga de Naciones de la Conmebol, este viernes, enfrentando a Venezuela en el Pascual Guerrero, pero no hay tiempo de espera y ya se deben enfocar en el siguiente reto en el certamen que da cupo directo al próximo Mundial, a disputarse en Brasil en el 2027.
En el duelo contra la 'vinotinto', la 'tricolor' contó con lo mejor de su talento disponible en el césped de juego, que incluyó a Linda Caicedo en el ataque, y Leicy Santos, en el mediocampo. Fue así como se impuso por 2-1, logrando tres puntos importantes.
En ese orden de ideas, el calendario indica que las dirigidas por Ángelo Marsiglia volverán a ser locales en tierras vallecaucanas frente a Chile, el próximo martes 14 de abril. Dicho compromiso es válido por la sexta jornada y tiene como horario de inicio a las 8:00 de la noche, y se jugará en el estadio Pascual Guerrero.
Como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión, y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, para que se agende de una vez y no se lo pierda.
Hay que indicar que Chile tuvo una gran reto frente a Argentina, en Valparaíso.
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Recordemos que la Liga de Naciones femenina de la Conmebol otorga cuatro cupos totales para el Mundial 2027: dos plazas directas (primero y segundo lugar) y dos cupos para el repechaje intercontinental (tercer y cuarto puesto). Brasil, como anfitrión, ya está clasificado, por lo que nueve combinados compiten por estos lugares.