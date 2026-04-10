La Selección Colombia femenina volvió al ruedo en la Liga de Naciones de la Conmebol, este viernes, enfrentando a Venezuela en el Pascual Guerrero, pero no hay tiempo de espera y ya se deben enfocar en el siguiente reto en el certamen que da cupo directo al próximo Mundial, a disputarse en Brasil en el 2027.

En el duelo contra la 'vinotinto', la 'tricolor' contó con lo mejor de su talento disponible en el césped de juego, que incluyó a Linda Caicedo en el ataque, y Leicy Santos, en el mediocampo. Fue así como se impuso por 2-1, logrando tres puntos importantes.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones de la Conmebol?

En ese orden de ideas, el calendario indica que las dirigidas por Ángelo Marsiglia volverán a ser locales en tierras vallecaucanas frente a Chile, el próximo martes 14 de abril. Dicho compromiso es válido por la sexta jornada y tiene como horario de inicio a las 8:00 de la noche, y se jugará en el estadio Pascual Guerrero.

La Selección Colombia femenina enfrentará la SheBelieves Cup 2026. X de @FCFSelecciónCol

Como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión, y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, para que se agende de una vez y no se lo pierda.



Hay que indicar que Chile tuvo una gran reto frente a Argentina, en Valparaíso.

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Recordemos que la Liga de Naciones femenina de la Conmebol otorga cuatro cupos totales para el Mundial 2027: dos plazas directas (primero y segundo lugar) y dos cupos para el repechaje intercontinental (tercer y cuarto puesto). Brasil, como anfitrión, ya está clasificado, por lo que nueve combinados compiten por estos lugares.



El calendario y resultados de la Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones: