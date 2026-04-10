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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones de la Conmebol?

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones de la Conmebol?

La Selección Colombia femenina no tiene descanso en el certamen que da cupo al Mundial 2027 y, tras medirse a Venezuela, le espera Chile en el Pascual Guerrero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de abr, 2026
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La Selección Colombia femenina recibirá a Chile en la sexta fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol.
La Selección Colombia femenina recibirá a Chile en la sexta fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol.
Foto de la Federación Colombiana de Fútbol

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