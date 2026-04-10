"El nivel de Jhon Lucumí preocupa, al final terminarán llevando a Yerry Mina a Selección Colombia"

El nivel actual de Jhon Lucumí con Bolonia fue tema de conversación este viernes en el programa 'Jugada Maestra', que se emite por la plataforma de Ditu. El defensor central se vio comprometido en dos de los goles que le marcó el Aston Villa a los 'rossoblù', (3-1 a favor de los ingleses), en el compromiso de ida por los cuartos de final de la Europa League, disputado en el Estadio Renato Dall'Ara.

En el mencionado programa, los panelistas se cuestionaron por el rendimiento del exjugador del Deportivo Cali, ya que no sólo quedó expuesto en su posición en el duelo frente a los 'villanos' del jueves en el certamen europeo, sino que ha venido teniendo errores recurrentes en encuentros de la Serie A. Todo este debate se debió a que Lucumí es pieza clave en el esquema táctico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia pensando en el Mundial 2026, y como su rendimiento siga decayendo, tocaría improvisar en la zona defensiva. Hasta dieron la opción de Yerry Mina.

Yerry Mina y Néstor Lorenzo, en un partido de la Selección Colombia por Eliminatorias Sudamericanas AFP

Recordemos que Mina González no fue llamado en las dos últimas convocatorias de la 'tricolor' para los compromisos de preparación contra Croacia y Francia, que se llevaron a cabo en Estados Unidos y que acabaron con derrotas de 2-1 y 3-1, respectivamente.



"Y muy preocupado, aunque faltan dos meses para el Mundial, pero Lucumí sigue recayendo. Fueron en dos goles. Lucumí no tiene 18 años, no es un Lucumí que está en aprendizaje en Italia, ya tiene un recorrido y preocupa, porque es la única alternativa real que tiene Lorenzo en la Selección, sino le tocaría improvisar con un central derecho. Yo pienso que al final, va a terminar llamando a Yerry Mina", esas fueron las palabras de Norberto Peluffo.

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El exDT agregó: "Él nunca había mostrado eso, en la Copa América disfrutamos de cómo ganaba arriba; de cómo era correcto en los pases, no entiendo cómo involuciona".

Jhon Lucumí en Bolonia vs. Roma por la Europa League. AFP

Gran partido de Aldair Quintana en Copa Libertadores

De otro lado, también fue tema de análisis la buena actuación que Aldair Quintana con Independiente del Valle frente a Rosario Central, en compromiso de la primera jornada del Grupo H en la Copa Libertadores. El exAtlético Bucaramanga tuvo tapadas salvadoras en el Gigante de Arroyito, mismas que sirvieron para que su equipo sumara un punto de visitante. El juego culminó 0-0.

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"Yo creo que ayer Aldair Quintana hizo una presentación como para que Lorenzo dude, aunque sea dude. Diga, ojo, cancha, difícil, internacionalmente", expresó Peluffo.

Mientras que Javier Castell sostuvo que "el nivel que ha mostrado Quintana en los últimos años, tiene el porte, la seguridad, la forma en cómo saca, reflejos, el hizo mérito en los últimos tres años para ser convocado en algún momento, no lo tuvieron muy en cuenta, vale la pena tenerlo en cuenta".

Y por su parte, Carlos de la Pava complementó que "lo que vi ayer (jueves) un Aldair Quintana que merece ir al Mundial y más con las dudas que nos dejaron los porteros en esta fecha Fifa".