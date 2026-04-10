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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "El nivel de Jhon Lucumí preocupa, al final terminarán llevando a Yerry Mina a Selección Colombia"

"El nivel de Jhon Lucumí preocupa, al final terminarán llevando a Yerry Mina a Selección Colombia"

En 'Jugada Maestra', de 'Ditu', analizaron el nivel actual de Jhon Lucumí en Bolonia y más porque es uno de los jugadores de confianza del DT Lorenzo en Selección Colombia, de cara al Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Jhon Lucumí y Yerry Mina, defensores de la Selección Colombia.
Jhon Lucumí y Yerry Mina, defensores de la Selección Colombia.
Fotos: AFP

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