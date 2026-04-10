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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios vs. Santa Fe, hora y dónde ver EN VIVO en TV y medidas de seguridad para el clásico

Millonarios vs. Santa Fe, hora y dónde ver EN VIVO en TV y medidas de seguridad para el clásico

Partidazo por la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Nemesio Camacho el Campín, donde se escribirá una nueva edición del duelo entre Millonarios y el 'león'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Rodrigo Contreras, figura de Millonarios, y Omar Fernández Frasica, estrella de Santa Fe
Rodrigo Contreras, figura de Millonarios, y Omar Fernández Frasica, estrella de Santa Fe
Archivo de Colprensa

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