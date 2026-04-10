Millonarios vs. Santa Fe, hora y dónde ver EN VIVO en TV y medidas de seguridad para el clásico

Con un rendimiento similar y la urgencia de ganar para mantener viva la esperanza de clasificar a los ocho, así es como llegan Millonarios e Independiente Santa Fe a este clásico, válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026. Allí, quien oficiará de local será el 'embajador', por lo que se espera un azul total en las gradas de El Campín.

Teniendo en cuenta que ambos clubes están disputando torneos internacionales y con el fin de facilitar el tema de los desplazamientos y los descansos, Dimayor programó este encuentro para una hora poco habitual. Será el domingo 12 de abril, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), con transmisión del canal dueño de los derechos.

¿A qué hora y dónde ver Millonarios vs. Santa Fe, por la Liga BetPlay I-2026?

Día: domingo 12 de abril.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Jornada: fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026.

Transmisión: WIN Sports.

Entendiendo que es un partido catalogado como clase A, implica mayores controles de seguridad y logística para uno de los juegos más sensibles del fútbol colombiano. De entrada, es confirmado que no habrá ingreso de la afición visitante, que, en este caso, es Independiente Santa Fe. Pero eso no es lo único y hay más anuncios.



El ingreso de trapos se llevará a cabo a las 10:30 de la mañana, mientras que las puertas, en general, se abrirán a las 11:00 a.m. Las autoridades recomendaron llegar con anticipación para evitar congestión en los accesos y en el control biométrica, el cual se realizará de manera rigurosa y sin falta a cada uno de los asistentes a la cancha.

Jugadores de Millonarios celebrando su triunfo sobre Nacional. Millonarios.

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Cabe aclarar que la edad mínima para el ingreso a las tribunas occidental y oriental es de 5 años, mientras que para laterales sur y norte, que son las populares o donde se ubican las barras, es desde los 14 años. Por último, se publicó el listado de objetos que no están permitidos y son prohibidos al momento de entrar a El Campín.

Pólvora, bengalas, humo, sustancias psicoactivas, armas blancas o de fuego, morrales, maletines y correas gruesas, láseres, globos, elementos inflamables y cámaras no autorizadas, así como el traslado entre tribunas, son las medidas establecidas por la policía. De no cumplirse, habrá sanciones drásticas.