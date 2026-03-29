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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Désiré Doué se fue de doblete en Colombia vs Francia, tras error en salida de Juan Cabal

Désiré Doué se fue de doblete en Colombia vs Francia, tras error en salida de Juan Cabal

El atacante del PSG, Désiré Doué, marcó el 3-0 en el marcador a favor de Francia sobre la Selección Colombia, luego de una mala salida de la defensa de la 'tricolor', que costó caro.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Désiré Doué Francia Colombia
Désiré Doué celebra gol en Francia vs Colombia
AFP

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