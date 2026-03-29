Désiré Doué se fue de doblete en Colombia vs Francia, tras error en salida de Juan Cabal

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Francia siguió de largo en el marcador contra la Selección Colombia, con un segundo gol de Désiré Doué, quien consiguió su doblete entrando en solitario en el área para el 3-0 de los galos frente a la 'tricolor'.
Al minuto 56 Juan David Cabal intentó un pase filtrado pero la terminó regalando y eso le costó caso a nuestro combinado nacional, que vio cómo se armó un ataque letal de los europeos.
Marcus Thuram transportó la pelota y en el momento preciso se la dejó servida a Désiré Doué, quien remató y venció al arquero Álvaro Montero, quien alcanzó a tocar la esférica, pero no consiguió detenerlo.