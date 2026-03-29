Désiré Doué se fue de doblete en Colombia vs Francia, tras error en salida de Juan Cabal

Francia siguió de largo en el marcador contra la Selección Colombia, con un segundo gol de Désiré Doué, quien consiguió su doblete entrando en solitario en el área para el 3-0 de los galos frente a la 'tricolor'.

Al minuto 56 Juan David Cabal intentó un pase filtrado pero la terminó regalando y eso le costó caso a nuestro combinado nacional, que vio cómo se armó un ataque letal de los europeos.

Marcus Thuram transportó la pelota y en el momento preciso se la dejó servida a Désiré Doué, quien remató y venció al arquero Álvaro Montero, quien alcanzó a tocar la esférica, pero no consiguió detenerlo.



Así fue el segundo gol de Désiré Doué en Colombia vs Francia, en partido preparatorio: