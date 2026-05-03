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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuándo y contra quién jugará Colombia femenina Sub-17, en la semifinal del Sudamericano?

¿Cuándo y contra quién jugará Colombia femenina Sub-17, en la semifinal del Sudamericano?

Después de haber goleado por 3-0 a Paraguay, el combinado 'cafetero' avanzó a las semifinales del certamen sudamericano; fase, en la que ya conoce rival y fecha.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 3 de may, 2026
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La Selección Colombia femenina celebra uno de sus goles en el Sudamericano 2026, en Paraguay
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