¿Cuándo y contra quién jugará Colombia femenina Sub-17, en la semifinal del Sudamericano?

Este domingo 3 de mayo, la Selección Colombia femenina Sub-17 salió a la acción frente a Paraguay, por la última jornada del grupo A, en el Sudamericano de la categoría.

Obligadas a ganar, las 'cafeteras' salieron al campo buscando los tres puntos, que posteriormente lograrían, después de jugar un gran partido desde lo táctico, futbolístico, colectivo e individual.

Con anotaciones de Rihanna Cuesta, Helis Torres y Maura Henao; el combinado de nuestro país goleó y se instaló en la segunda casilla del grupo con 8 puntos, más un saldo positivo de seis goles a favor.

Y es que, la 'tricolor' peleó mano a mano esa posición frente a las argentinas, quienes también lograron sumar la misma cantidad de puntos que las nuestras; sin embargo, con +5 anotaciones.



La Selección Colombia empató con Chile en el Sudamericano femenino Sub-17 Federación Colombiana de Fútbol

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De esta manera, Colombia aseguró su presencia en las semifinales del Sudamericano femenino Sub-17, a donde enfrentará a Brasil, el próximo 6 de mayo. Es importante recalcar que todavía no se ha definido la hora oficial en la que se disputará este importante encuentro; definitivo para la clasificación al Mundial y la obtención del título.



¿Cuándo y contra quién jugará la Selección Colombia femenina Sub-17, la semifinal del Sudamericano?

Selección Colombia vs. Brasil

Fecha: 5 de mayo

Hora: sin definir

Estadio: Carfem, Ypané.



¿Colombia ya está en el Mundial femenino Sub-17?

Cabe destacar que, por fixture, el combinado 'cafetero' deberá primero vencer a las brasileños en la semifinal, para asegurar su paso directo hacia el certamen mundialista de la categoría.

En caso de que Colombia caiga con Brasil; ahí, las 'cafeteras' deberán esperar para ver cuál es su rival, que saldrá de las dos mejores terceras de cada grupo. Así las cosas, las dos eliminadas en 'semis' enfrentarán a algunas de las dos terceras, para definir los otros dos cupos al Mundial.