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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cuándo y dónde ver EN VIVO en TV Colombia vs Chile, en fecha FIFA de noviembre; horarios confirmados

Cuándo y dónde ver EN VIVO en TV Colombia vs Chile, en fecha FIFA de noviembre; horarios confirmados

La Selección Colombia ya conoce las fechas, horas y hasta estadio en el que se medirá 'mano a mano' contra los australes, en esta doble jornada de noviembre, que irá EN VIVO por Gol Caracol.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Jugadores de la Selección Colombia festejando anotación en el Mundial 2026.
Jugadores de la Selección Colombia festejando anotación en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Con el listado de futbolistas convocados ya definido; la Selección Colombia se prepara para lo que será la doble jornada FIFA, en la que enfrentará a Chile, en doble oportunidad.

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Y justamente, pensando en lo que serán estos compromisos, con los que la 'tricolor' cerrará el año deportivo; Néstor Lorenzo empezará a trabajar desde ya con todo el cuerpo técnico, staff y futbolistas en la ciudad de Cali, que es donde se disputará el encuentro del próximo viernes.

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Pensando en traer a la Selección Colombia a nuestro país, en esta ventana internacional de noviembre; desde la Federación concretaron dos encuentros frente a Chile, para ponerle fin a este 2026 desde lo futbolístico.

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Y justamente, uno de estos juegos se jugarán en territorio vallecaucano, a donde se espera un total apoyo de toda la afición colombiana. Por su parte, el segundo duelo preparatorio será en el estadio Nacional de Santiago, con toda la hinchada roja.

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La primera salida frente a los australes será el viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, a las 7:00 p.m. (hora colombiana); mientras que la segunda salida será cuatro días después. Sin embargo, a diferencia del primer encuentro, este segundo compromiso se disputará a las 6:00 p.m. (hora de nuestro país) y en la capital austral, que es Santiago de Chile.

Cabe destacar que estos compromisos tendrán la transmisión de www.golcaracol.com.co, DITU y la señal principal de Caracol Televisión, con lo mejor de toda la previa, el juego y el post partido, con ruedas de prensa, zonas mixta y reacciones de lo que serán estos dos últimos juegos del año para el combinado colombiano.

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Partido 1

Selección Colombia vs. Chile

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Fecha: Viernes 13 de noviembre de 2026
Hora: 7:00 p. m. (hora colombiana)
Estadio: Pascual Guerrero, Cali
Canal de transmisión: www.golcaracol.com.co, DITU y Caracol Televisión.

Partido 2

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Chile vs. Selección Colombia

Fecha: Martes 17 de noviembre de 2026
Hora: 6:00 p. m. (hora colombiana)
Estadio: Estadio Nacional, Santiago de Chile
Canal de transmisión: www.golcaracol.com.co, DITU y Caracol Televisión.

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