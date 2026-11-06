Cuándo y dónde ver EN VIVO en TV Colombia vs Chile, en fecha FIFA de noviembre; horarios confirmados

Con el listado de futbolistas convocados ya definido; la Selección Colombia se prepara para lo que será la doble jornada FIFA, en la que enfrentará a Chile, en doble oportunidad.

Y justamente, pensando en lo que serán estos compromisos, con los que la 'tricolor' cerrará el año deportivo; Néstor Lorenzo empezará a trabajar desde ya con todo el cuerpo técnico, staff y futbolistas en la ciudad de Cali, que es donde se disputará el encuentro del próximo viernes.

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¿Cuándo, por dónde y a qué hora ver EN VIVO POR TV Colombia vs. Chile?

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Pensando en traer a la Selección Colombia a nuestro país, en esta ventana internacional de noviembre; desde la Federación concretaron dos encuentros frente a Chile, para ponerle fin a este 2026 desde lo futbolístico.



Y justamente, uno de estos juegos se jugarán en territorio vallecaucano, a donde se espera un total apoyo de toda la afición colombiana. Por su parte, el segundo duelo preparatorio será en el estadio Nacional de Santiago, con toda la hinchada roja.

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La primera salida frente a los australes será el viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, a las 7:00 p.m. (hora colombiana); mientras que la segunda salida será cuatro días después. Sin embargo, a diferencia del primer encuentro, este segundo compromiso se disputará a las 6:00 p.m. (hora de nuestro país) y en la capital austral, que es Santiago de Chile.

Cabe destacar que estos compromisos tendrán la transmisión de www.golcaracol.com.co , DITU y la señal principal de Caracol Televisión, con lo mejor de toda la previa, el juego y el post partido, con ruedas de prensa, zonas mixta y reacciones de lo que serán estos dos últimos juegos del año para el combinado colombiano.

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Partido 1

Selección Colombia vs. Chile

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Fecha: Viernes 13 de noviembre de 2026

Hora: 7:00 p. m. (hora colombiana)

Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Canal de transmisión: www.golcaracol.com.co, DITU y Caracol Televisión.

📋 ¡𝑵𝒐𝒔 𝒗𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑪𝒂𝒍𝒊 𝒚 𝑺𝒂𝒏𝒕𝒊𝒂𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒉𝒊𝒍𝒆! 👌



𝑬𝒍𝒍𝒐𝒔 𝒔𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒍𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒖𝒕𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝑭𝒆𝒄𝒉𝒂 𝑭𝑰𝑭𝑨 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒗𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 🆚 🇨🇱



🔗 https://t.co/hvFeSbLOyH#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/VYqOar4mBS — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 6, 2026

Partido 2

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Chile vs. Selección Colombia

Fecha: Martes 17 de noviembre de 2026

Hora: 6:00 p. m. (hora colombiana)

Estadio: Estadio Nacional, Santiago de Chile

Canal de transmisión: www.golcaracol.com.co, DITU y Caracol Televisión.