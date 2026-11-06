De los chiflidos a la titularidad indiscutida; Julián Álvarez y su renacer con el Atlético

Aún sonó algún silbido el pasado martes en el Metropolitano cuando fue cambiado Julián Alvarez, que avanza hacia el reencuentro con la afición y su equipo a paso firme, con rendimiento y dos goles en el campo y con las disculpas fuera, tras la vorágine veraniega por su frustrado fichaje por el Barcelona, al que se enfrentará este domingo desde la titularidad por el liderato de la Liga.

El pasado contra el presente. Su deseo imposible entonces de ser traspasado al club azulgrana, en el foco de las críticas que aún le persiguen desde un sector de la afición, frente a su ambición, su implicación y su momento de rojiblanco: ha vuelto al gol (anotó uno en el 1-1 con el Stuttgart y otro en el 1-0 al Deportivo de A Coruña), está en plena evolución hacia su mejor versión y ha retomado ese aspecto decisivo que tanto bien le hacen al Atlético y a Diego Simeone.

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No hay duda ya de su titularidad desde hace semanas. La prueba de este viernes lo reafirma en el once. Es indiscutible para Simeone, que, en cuanto ha alcanzado el ritmo, lo ha consolidado en las alineaciones como la pieza básica que supone para el equipo y como el jugador más diferencial que tiene: ha jugado desde el principio en cinco de los últimos siete choques. En los dos que no apareció de inicio por rotación, sí disputó toda la segunda parte.

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Su efecto es visible y productivo en el Atlético. Por su fútbol, por sus regates, por su movilidad, por su visión, por sus goles (definitivo para el empate en Stuttgart en la Liga de Campeones y para la victoria en casa contra el Deportivo de A Coruña) y por sus pases, como el que habilitó a Álex Baena en los últimos minutos para vencer al Espanyol por 0-1 en el RCDE Stadium de Cornellá.



También fue el asistente del gol del Atlético el pasado 9 de septiembre ante el Liverpool en Anfield, en la derrota por 2-1. Fue su primer partido titular de la temporada. Antes había disputado tan solo dos de los primeros cuatro encuentros y después, más allá de su baja por lesión ante Real Sociedad y Osasuna, ha jugado todos los que ha estado disponible, ocho, cinco desde la titularidad. Son seis victorias, un empate y una única derrota, el martes ante el Bayern (0-2).

Entre todas las vicisitudes, polémicas, deseos y frustraciones del verano, más los condicionantes derivados del Mundial, Julián Álvarez no arrancó de verdad en acción sobre el terreno hasta entonces.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid AFP

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Lo necesita el equipo. Es un paso adelante desde todas las perspectivas posibles. El principal es el deportivo. El campo manda. Pero hay otro esencial fuera del terreno, con el que zanjó las suspicacias aun latentes. Ya había sido aclamado incluso con su gol al Deportivo de A Coruña, tras el grito del ‘speaker’ del Metropolitano, antes de proclamar su acto de reconciliación más evidente: el perdón pendiente.

“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación de mi parte, tanto en la forma como el momento y, sobre todo, porque entiendo a la gente el enojo. Yo también como hincha me hubiera enojado y además por cómo me han apoyado siempre durante estos años”, proclamó entonces a ‘Movistar’ para cerrar un círculo que comenzó en verano con su deseo de ir al Barcelona.

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“Estoy trabajando para mejorar, me siento mejor en estos últimos partidos, me he encontrado mejor físicamente y con la pelota para ayudar al equipo y dar lo mejor. Cuando uno se siente bien en la vida, se ve reflejado también en el campo. Todo influye. Me siento bien y preparado para competir por todo”, abundó entonces en sus disculpas públicas.

Se refería a aquella frase que retumbó en todo el mundo y supuso, entonces, un movimiento de ruptura con el Atlético. Fue el 22 de junio pasado, en la zona mixta del partido de la primera fase de la selección de Argentina contra Austria en el Mundial 2026. “Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, dijo entonces sobre el Barcelona, que asoma ahora, cuatro meses y medio después, como inequívoco adversario, al que se ha enfrentado en nueve ocasiones desde que juega en el Atlético, con cuatro goles, dos asistencias y tres victorias.