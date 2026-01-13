Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yoreli Rincón jugará en otro 'grande' del fútbol brasileño; así le dio la bienvenida su nuevo club

Yoreli Rincón jugará en otro 'grande' del fútbol brasileño; así le dio la bienvenida su nuevo club

"Estoy segura de que hice una buena elección, Tengo muchas ganas de demostrar mis cualidades", expresó Yoreli Rincón a los medios oficiales de su nuevo club.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 13 de ene, 2026
Comparta en:
Yoreli Rincón es nueva jugadora del Santos de Brasil.
Yoreli Rincón es nueva jugadora del Santos de Brasil.
Foto oficial del Santos

Publicidad

Publicidad

Publicidad