Yoreli Rincón jugará en otro 'grande' del fútbol brasileño; así le dio la bienvenida su nuevo club

Yoreli Rincón no para de acumular millas en el fútbol internacional. La talentosa jugadora de nuestro país fue oficializada en otro club histórico del fútbol brasileño, ahora la volante santandereana hará parte de las filas del Santos. La '10' está lista para esta nueva aventura en su carrera deportiva y, por supuesto, agrandar su palmarés en lo individual.

Rincón Torres, de 32 años, arribó a 'sereias da Vila' tras su exitoso periplo en Palmeiras, club donde fue bicampeona de la Copa Paulista (2024-2025) y campeona de la Copa Brasil (2025). Con Santos firmó un vínculo contractual por dos años, hasta el 31 de diciembre del 2027.

YORELI RINCÓN É DAS SEREIAS! 🇨🇴



A meio campista que fez história na Seleção Colombiana, pela qual disputou duas Copas do Mundo, chega ao Santos com contrato até o fim de 2027!



PRA CIMA! 🧜‍♀️ pic.twitter.com/OnjfF4eDfz — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) January 13, 2026

Sus primeras palabras como nueva futbolista del Santos

"Estoy muy contenta de estar aquí. Elegí el Santos y estoy segura de que hice una buena elección. Me siento feliz de estar aquí, en un club con tanta historia. Tengo muchas ganas de demostrar mis cualidades y de ayudar en todo lo que pueda en 2026, y espero que nuestra afición nos apoye. La ciudad de Santos es maravillosa, ya he tenido la oportunidad de conocerla un poco y, sinceramente, desde los primeros días, siento que Santos ya está en mi corazón", expresó Yoreli en declaraciones que recoge la web oficial del elenco brasileño.



En Santos destacaron la trayectoria de la centrocampista oriunda de Piedecuesta, Santander, que incluye la obtención de la Copa Libertadores con Atlético Huila en 2018. El conjunto 'opita' es el único club de nuestro país que ha logrado la 'Gloria Eterna' en la rama femenina.

"Además de los clubes colombianos Patriotas, Atlético Huila, Junior Barranquilla y Atlético Nacional, también vistió las camisetas del Rosengård (Suecia), New Jersey Wildcats (EE. UU.), Avaldsnes (Noruega), Al-Riffa (Bahréin), Internazionale (Italia) y Sampdoria (Italia). Yoreli también hizo historia con la Selección Colombia, con la que disputó dos Mundiales (2011 y 2015)", se leyó en el comunicado de prensa de a 'sereias da Vila'.

De otro lado, desde el'verdao' donde Yoreli que sumó 42 partidos oficiales y tres goles, le agradecieron por su labor.

“Yoreli Rincón se despide del Verdão tras más de 40 partidos. ¡Gracias, mi ‘Greenga’!”, escribieron en Palmeiras. Recordemos que en dicho club, la centrocampista compartió vestuario con sus compatriotas Ana María Guzmán,Greicy Landázury y Katherine Tapia.