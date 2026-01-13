Estos fueron los partidos más vistos de 2025 en Colombia; todos se emitieron por Gol Caracol

Según datos del estudio de CNC Ratings, desarrollado por el Centro Nacional de Consultoría y Claro Media, la Selección Colombia, por Gol Caracol, fue el equipo más observado por TV en el país a lo largo de 2025.

El análisis recopiló promedios de audiencia entre el primero de enero y el 31 de diciembre con un universo de 43.250.000 personas gracias a modelos que integran información de decodificadores de Claro con datos y proyecciones de población.

Los partidos más vistos del año pasado correspondieron a encuentros de la escuadra nacional, siendo el número uno el del 25 de marzo contra Paraguay, por la Eliminatoria Sudamericana, con un ‘rating’ de 21,17 %, equivalente a 9.158.014 espectadores.

El segundo lugar fue para Venezuela vs. Colombia, también emitido por Gol Caracol, el 9 de septiembre, con un 20,06 %.



Partidos más vistos por TV en Colombia en 2025

Acá, los enfrentamientos que más audiencia tuvieron:



⦁ Colombia vs. Paraguay (Eliminatorias, por Gol Caracol)

Audiencia de 21,17 %; 9.158.014 espectadores.

⦁ Venezuela vs. Colombia (Eliminatorias, por Gol Caracol)

Audiencia de 20,06 %.

⦁ Colombia vs. Argentina (Eliminatorias, por Gol Caracol)

Audiencia de 19.57 %; 8.465.029 espectadores.

⦁ Bolivia vs. Colombia (Eliminatorias, por Gol Caracol)

Audiencia de 19,20 % ; 8.305.730 espectadores.

⦁ Colombia vs. Brasil (Eliminatorias, por Gol Caracol)

Audiencia de 18,00 %; 7.786.812 espectadores.

⦁ Colombia vs. Australia (amistoso, por Gol Caracol)

Audiencia de 15,24 %; 6.591.977 espectadores.

⦁ Colombia vs. Canadá (amistoso, Gol Caracol)

Audiencia de 14,73 %; 6.371.656 espectadores.

⦁ Argentina vs Colombia (semifinal Mundial Sub-20, Gol Caracol)

Audiencia de 14,31 %; 6.187.421 espectadores.

Entre tanto, en el fútbol local, el encuentro con más televidentes fue América de Cali vs. Atlético Nacional, de la sexta fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II, con 2,19 %.

Le siguió Santa Fe vs. Medellín, final de la Liga Betplay 2025-I, con 1,96 % de ‘rating’ y 847.013 espectadores, mientras que el tercer puesto fue para Millonarios vs. Santa Fe, en el cierre de los cuadrangulares 2025-I, con 1,77 % y 766.540 personas.

A su vez, el duelo internacional más visto en Colombia fue choque de Champions League entre Arsenal de Inglaterra y Real Madrid de España con 1.559.411 televidentes.

Con información del CNC y Claro Media.