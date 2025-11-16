Síguenos en::
Selección Colombia  / Daniel Muñoz sale de la convocatoria de la Selección Colombia, por "motivos familiares"

Daniel Muñoz sale de la convocatoria de la Selección Colombia, por "motivos familiares"

Este domingo la FCF informó que el lateral derecho Daniel Muñoz no jugará contra Australia y se irá de Estados Unidos para atender asuntos personales. No había jugado contra Nueva Zelanda.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de nov, 2025
Daniel Muñoz, lateral de la Selección Colombia, celebra un gol en las Eliminatorias Sudamericanas
Daniel Muñoz, lateral de la Selección Colombia, celebra un gol en las Eliminatorias Sudamericanas
AFP

