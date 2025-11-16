Daniel Muñoz sale de la convocatoria de la Selección Colombia, por "motivos familiares"

En el partido de la Selección Colombia contra Nueva Zelanda el lateral derecho titular fue Santiago Arias, por lo que muchos esperaban que para el encuentro frente a Australia el inicialista fuera Daniel Muñoz, algo que no pasará porque fue desconvocado de la 'tricolor'.

A través de un comunicado oficial este domingo la FCF dio a conocer que el antioqueño no estará más en Estados Unidos con la 'tricolor', pero no fue por alguna lesión sino por asuntos personales.

"La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares", detalló la FCF en las últimas horas.

Aunque no dieron más detalles de lo sucedido, este tema personal hizo que el habilidoso lateral derecho de la 'tricolor' tuviera que dejar Estados Unidos y viajar de urgencia para estar con su familia.

No se espera que desde la Selección Colombia llamen otro futbolista para reemplazarlo, sabiendo que en dos días (18 de noviembre) será el próximo partido del combinado nacional cuando se enfrente a Australia, en Nueva York, por lo que entre viajes y llegada a territorio norteamericano no alcanzarían los tiempos para otro jugador.

Lo cierto es que Daniel Muñoz no jugó en esta doble fecha FIFA del mes de noviembre con la 'tricolor', pero sí asistió a la rueda de prensa previo al duelo contra Nueva Zelanda y allí fue noticia también porque respondió a los rumores que lo vinculan con grandes equipos de Europa, especialmente con el Barcelona.

Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace. Crystal Palace.

"La verdad se habla mucho de un club o el otro. Si me preguntan, para mí sería todo un sueño jugar en un club como estos; sea el Barcelona, PSG, Real Madrid o Manchester United. Yo creo que trabajo para eso, día a día me esfuerzo en lo que más puedo para poder, quizás, llamar la atención de alguno de estos clubes, porque para mí es un sueño poder llegar allí", confesó el lateral derecho antioqueño el pasado viernes.

A pesar de eso, Daniel Muñoz aseguró que no se deja llevar por los posibles intereses de esos clubes y están con la mirada puesta en su actual club y con la Selección Colombia, pensando en el Mundial 2026.

"La verdad que ahora me centro en mi club, en hacer las cosas bien en el Crystal Palace. Ahorita el foco estar en mi equipo y, desde luego, estos días con la Selección Colombia", expresó el habilidoso jugador paisa.