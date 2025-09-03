David Ospina, a lo Messi; avisó que frente a Bolivia sería su último partido de local con Colombia

Este miércoles, la Selección Colombia abrió el habitual espacio para atender una masiva rueda de prensa en la previa del partido decisivo contra Bolivia, en la que será la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

Y de esa manera, el jugador que apareció fue el experimentado David Ospina, quien se mostró amable y receptivo, como siempre, ante los interrogantes.

"Es un partido donde uno de inicio quiere salir a ganar el juego, para eso nos estamos preparando, pero hay que manejar todo de muy buena manera, estar muy concentrados, el equipo anda muy bien, venimos trabajando estos días y con la ayuda de nuestro cuerpo técnico, nos hemos preparado de muy buena manera, sabemos el rival que vamos a enfrentar y por esa parte debemos estar muy tranquilos, estamos enfocados en lo que tenemos que hacer", dijo inicialmente el antioqueño.

David Ospina, arquero de la Selección Colombia AFP

Además de eso, el guardameta de Nacional comentó sobre la posibilidad de que el de este jueves sea su último duelo en Eliminatorias actuando en Barranquilla. "No tengo la respuesta cien por ciento, puede ser, yo voy a disfrutar al máximo, lo más que pueda dar para la Selección. Poder cumplir el objetivo, tendremos el tiempo para definir, disfruto, he dado todo por Colombia. Seguir disfrutando y vamos a mirar qué pueda pasar", explicó.

Acá otras declaraciones de David Ospina en la previa de Colombia vs. Bolivia

Estar en la Selección

"Como tú lo acabas de decir cada ciclo, cada venida a la Selección Colombia para mí siempre ha sido un motivo de orgullo. Han pasado unos cuantos años desde que jugué mi primer partido con la Selección y trato de de disfrutarlo al máximo. Siempre ha sido muy agradecido con el profe, por darme esa nueva oportunidad de estar acá, porque uno nunca sabe, puede ser el último partido de Eliminatorias. Hasta el final quiero seguir aprendiendo, seguir aportando cada día desde mi experiencia. Soy una afortunado de contar con los compañeros que tengo ahí al lado, cada uno brillando en sus equipos. Y eso aún es motivo de orgullo, cuando todos los que hemos tenido la oportunidad de salir".

El juego con Bolivia

"El objetivo primordial es poder conseguir ese cupo a la cita del Mundial 2026. Hoy estamos cerca, pero hay que trabajarlo hasta el final y sabemos que vamos a enfrentar una gran selección, entonces poder conseguir ese objetivo sería fruto del trabajo que se ha hecho durante toda la Eliminatoria. Y ahí, la Selección ha sido muy regular en todas las canchas donde ha salido a proponer el juego y hemos tenido muy buenos partidos. Conseguir esa clasificación sería ese premio a ese gran trabajo que se ha venido haciendo".