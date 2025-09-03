Probable alineación de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia; ¿se darán sorpresas?

Este jueves, la Selección Colombia de mayores buscará su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá al enfrentar a Bolivia, desde las 6 y 30 de la tarde en el estadio Metropolitano, de Barranquilla. Y así, los jugadores convocados ya han realizado sus prácticas y en las próximas horas quedarán listos para el duelo con los del altiplano.

En la previa, desde ya existen expectativas por los once hombres que mandará a la cancha el entrenador Néstor Lorenzo, que deberá definir principalmente el sustituto del lateral derecho Daniel Muñoz, quien pagará este jueves una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El antioqueño es uno de los hombres clave en el esquema del adiestrador argentino y se deberá suplir su ausencia por la banda derecha, en un compromiso en el que se deberán imponer las condiciones.

En el programa 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', Ricardo Orrego entregó información sobre esa probable titular para enfrentar a los bolivianos.

Camilo Vargas, Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba serían los inicialistas este jueves.

Cabe recordar que es habitual que Lorenzo mantenga su base y contra Bolivia esa constante no tendría grandes variantes.

En la presente semana y ante el llamado del goleador Dayro Moreno, del Once Caldas, se ha generado inquietud en los medios y entre los aficionados sobre una posible presencia desde el pitazo inicial, más cuando se urge de un triunfo y de salir de la serie de empates de las más recientes fechas.

Hora y dónde ver EN VIVO Colombia vs. Bolivia

El partido entre las selecciones de Colombia y Bolivia se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla y los hinchas de nuestro país podrán ver EN VIVO el duelo crucial de las Eliminatorias en la señal principal de Caracol Televisión, en www.golcaracol.com y en la aplicación Ditu. La previa iniciará a las 5:30 p.m. y el balón se moverá desde las 6:30 p.m. Dicha transmisión contará con todo el equipo periodístico que dirige Javier Hernández Bonnet, nuestro director general.