Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Probable alineación de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia; ¿se darán sorpresas?

Probable alineación de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia; ¿se darán sorpresas?

La Selección Colombia realizará este miércoles sus últimos movimientos en cancha y ahí el DT Néstor Lorenzo hará los ajustes para el duelo de Eliminatorias.