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Colombia vs. México, cuándo es y dónde ver EN VIVO en TV: Néstor Lorenzo arranca nuevo proceso

La Selección Colombia acumula ya varios días de entrenamiento y con el liderazgo de Davinson Sánchez, Daniel Muñoz y Richard Ríos se alista para un duro reto contra los mexicanos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Daniel Muñoz, lateral de Colombia
Daniel Muñoz, lateral de Colombia
Foto: @FCFSeleccionCol

La Selección Colombia de mayores sigue con su fase de preparación para los partidos de la fecha FIFA, la primera luego del Mundial 2026, frente a México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre), todos en territorio estadounidense, en donde se instalaron los jugadores convocados por Néstor Lorenzo para el inicio de un nuevo ciclo que tiene como objetivos la participación en la Copa América de 2028 y en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundo de 2030.

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En ese calendario de compromisos internacionales de los próximos días, Colombia arrancará con una prueba exigente contra México, que estrenará al entrenador Rafael Márquez en su banquillo. Este duelo será el próximo sábado y según confirmó la FCF, el horario del toque inicial será a las 8 de la noche en Baltimore. EE.UU.

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El cara a cara entre colombianos y mexicanos se podrá ver en VIVO en la señal principal de Caracol Televisión, en www.golcaracol.com, en nuestro canal de Youtube de Gol Caracol y en la aplicación Ditu, con el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet y con los enviados especiales Marina Granziera y Juan Pablo Hernández, quienes han estado al lado del equipo nacional durante todos días y seguirán con su labor durante la gira.

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Hay que apuntar que la siguiente es la programación de juegos de la Selección Colombia:

Colombia vs. Paraguay
Día: viernes 2 de octubre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Harrison, Sports Illustrated Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

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Colombia vs. Perú
Día: martes 6 de octubre.
Hora: 6:45 p.m.
Estadio: Miami, Inter Miami Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

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Acá los jugadores convocados de la Selección Colombia para enfrentar a México, Paraguay y Perú:

Arqueros
Aldair Quintana (Independiente del Valle/ECU)
Alvaro Montero (Boca Juniors/ARG)
Kevin Mier (Cruz Azul/MEX)

Defensas
Alvaro Angulo (Pumas/MEX)
Daniel Muñoz (Nottingham/ING)
Davinson Sanchez (Galatasaray/ARG)
Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps/USA)
Jhon Lucumí (Juventus/ITA)
Kevin Andrade (Zenit/RUS)
Royer Caicedo (Cercle Brugge/BEL)
Samuel Velásquez (Nacional)

Volantes
Daniel Arcila (León, MX)
Gustavo Puerta (Olympiakos/GRE)
Jaminton Campaz (Rosario Central/ARG)
Jhon Arias (Palmeiras/BRA)
Jhon Solís (Birmingham City/ING)
Juan Manuel Rengifo (Nacional)
Kevin Castaño (Atlético Mineiro/BRA)
Matías Orozco (Castellón/ESP)
Richard Ríos (Al ittihad, ARA)
Yaser Asprilla (Girona/ESP)

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Delanteros
Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama/BRA)
Camilo Durán (Celtic/ESC)
Kevin Viveros (Paranaense/BRA)
Luis Javier Suárez (Sporting/POR)
Oscar Perea (América/MEX)

Jugadores de Colombia celebrando un gol
Jugadores de Colombia celebrando un gol
Foto: AFP

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