Dayro Moreno y un regreso triunfal con Selección Colombia; ovaciones, festejos y rumbo al Mundial

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia regresó a la victoria en las Eliminatorias Sudamericanas, venciendo por 3-0 a Bolivia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla; esto, en el duelo correspondiente a la penúltima jornada clasificatoria.

Sin embargo, más allá de la gran actuación de James Rodríguez, la asistencia y gol de Juan Fernando Quintero o el tanto de Jhon Córdoba; lo que más llamó la atención y se hizo tendencia en las redes, fue el ingreso de Dayro Moreno al terreno de juego, vistiendo nuevamente los colores del combinado ‘tricolor’.

A los 82 minutos del encuentro, Néstor Lorenzo le hizo el llamado al atacante tolimense, para que se pusiera la camiseta amarilla y saltara al campo para disputar los últimos segundos del juego, en la cancha del Metropolitano.

Evidentemente, la emoción de Dayro fue imposible de disimular; pero no solo la de él, sino que también la de sus compañeros, tal caso como el de James Rodríguez, quien lo abrazó fuertemente en el banquillo de suplentes, como un gesto de compañerismo y hermandad, teniendo en cuenta que ambos futbolistas ya habían compartido con el combinado ‘cafetero’ años atrás.

Publicidad

Fue solo pararse y caminar hacia la zona de sustitución, para que toda la hinchada colombiana se levantara de las gradas, aplaudiendo, ovacionando y coreando el nombre del goleador tolimense, quien, de esta manera, selló su regreso triunfal a la selección.

Jhon Córdoba lo abrazó en su ingreso al campo; así como Dayro también lo abrazaba solo un par de segundos antes, cuando anotó el segundo gol del compromiso, que significó su reencuentro con el arco rival, representando a la ‘tricolor’.

Publicidad

Con Dayro Moreno en la cancha todo fue alegría y festejo; tanto, que el oriundo de Chicoral entró rápidamente en el juego, siendo protagonista en la tercera anotación, de Juan Fernando QUintero, con la Selección Colombia goleó 3-0 a Bolivia, en las clasificatorias sudamericanas.

El tolimense hizo un importante movimiento, arrastrando marcas, para dejar al antioqueño solo, dándole ese espacio y tiempo de definir con el arco a su merced.

Cuando el juez central dio el pitido final, todos los futbolistas 'cafeteros' ingresaron al campo para festejar la clasificación a la Copa del Mundo 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la celebración, quien se llevó la atención fue Dayro Moreno, abrazando a su compañeros, tomándose fotos con quienes ingresaron al terreno de juego, e incluso, caminando por todo el campo con una sonrisa de 'oreja a oreja', tras haber logrado este gran hito.

