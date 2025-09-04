¿Hasta dónde llegará Néstor Lorenzo con la Selección Colombia? Hay decisión para el Mundial

La Selección Colombia aseguró su presencia en el Mundial de 2026 luego de unas dilatadas Eliminatorias Sudamericanas en las que fue necesario esperar hasta la penúltima fecha para conseguir el tiquete.

Se trató de un camino clasificatorio lleno de tropiezos, en el que el elenco ‘cafetero’ empezó ocupando la parte alta de la tabla de posiciones, pero en el que terminó arrastrando una seguidilla negativa de 6 jornadas sin triunfos.

En consecuencia, muchos se preguntaron si el entrenador del equipo ‘tricolor’ seguiría en el banquillo técnico, frente a lo cual hubo respuesta por parte de las altas esferas de la Federación Colombiana de Fútbol.

La inquietud tiene que ver con que la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos aún se ve lejos, pues empieza el 11 de julio de 2026 y habría tiempo suficiente para iniciar un nuevo proceso.

Pese a ello, la postura de la dirigencia fue firme y por ello ya estaría definido el futuro del timonel argentino Néstor Lorenzo.



¿Quién será el entrenador de la Selección Colombia en el Mundial?

Pese a las voces a favor y en contra que han surgido en el último tiempo frente a la continuidad del estratega, Ramón Jesurún, presidente de la Federación, ha manifestado en repetidas oportunidades frente a las consultas de los medios de comunicación que no habrá relevo de estratega.

Es decir, el argentino Néstor Lorenzo es el plan A que tienen los directivos para la Copa del Mundo, motivo por el que no se contempla el cambio de director técnico en el seleccionado colombiano.

Por ello, la evaluación de proceso se hará después del campeonato orbital si se tiene en cuenta que su contrato va hasta finales de julio de 2026.

De hecho, solo alguna situación de última hora podría evitar que el DT argentino continúe. La otra opción para que Lorenzo no esté tendría que pasar por decisión propia del timonel.

Bajo ese contexto, hasta el momento no se barajan nombres de posibles estrategas para ocupar el cargo del DT, que desde ya debe estar planificando el plan de preparación para el campeonato mundial.