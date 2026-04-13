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Gol Caracol  / Campeón en Catar 2022 con Argentina no jugará más esta temporada; peligra para el Mundial 2026

Campeón en Catar 2022 con Argentina no jugará más esta temporada; peligra para el Mundial 2026

Uno de los jugadores que se consagró en Catar 2022, se lesionó con su club y no tendrá minutos en lo que resta de la temporada. Lionel Scalonia toma nota para la Copa del Mundo.

Por: EFE
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Argentina, campeón mundial en Catar 2022.
Argentina, campeón mundial en Catar 2022.
Getty Images.

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