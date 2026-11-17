El fútbol colombiano comienza a registrar sus primeros movimientos pensando en la temporada 2027. Aunque todavía hay competencias en desarrollo y varios equipos mantienen sus objetivos deportivos para este cierre de año, otros ya trabajan en la planificación de lo que viene, especialmente aquellos que no consiguieron los resultados esperados.

Uno de esos clubes es Inter Palmira, que confirmó un cambio importante en su proyecto deportivo. A través de sus redes sociales, el conjunto vallecaucano anunció la llegada de Alberto Suárez como nuevo director técnico, con un mensaje que despertó la atención de sus seguidores.

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"Por una Palmira de Primera. Le damos la bienvenida al profesor Alberto Suárez como director técnico de la Manada. Desde hoy afrontamos un nuevo capítulo", publicó la institución, acompañando el anuncio con una particular imagen, subiéndose a la tendencia de 'Grand Theft Auto VI'.

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De esta manera, Suárez asumirá el desafío de liderar al equipo en una nueva etapa, con el objetivo de mejorar su rendimiento y construir un proyecto que le permita pelear por los primeros lugares del Torneo BetPlay y acercarse al sueño de llegar a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano.



Alberto Suárez, director técnico de Real Cartagena, en medio de una sesión de entrenamiento Twitter Oficial de Real Cartagena

La decisión de la dirigencia llegó después de una campaña que no cumplió con las expectativas en el Torneo BetPlay II-2026. El equipo no consiguió meterse entre los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales y terminó ubicado en la casilla 14 de la tabla de posiciones.

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Los números reflejaron las dificultades que tuvo durante el campeonato: sumó 16 puntos y registró una diferencia de gol de -6, resultados que terminaron marcando el rumbo del proceso que encabezaba Nelson Flórez.

𝐏𝐨𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐢𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 🤩🌴



Le damos la Bienvenida al profesor Alberto Suárez 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐭𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐝𝐚. 🦊🪄



Desde hoy afrontamos un nuevo capítulo #HechoEnPalmira pic.twitter.com/HkMSLfMynR — Internacional de Palmira F.C. (@IDPalmiraFC) November 17, 2026

Por esa razón, el club decidió cerrar esa etapa y apostar por Alberto Suárez, quien tendrá la responsabilidad de encaminar nuevamente al equipo.

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Así, Inter Palmira se convierte en uno de los primeros equipos del fútbol colombiano en mover sus fichas de cara al 2027. La intención es clara: pasar la página de una temporada complicada y comenzar a construir, desde ahora, una campaña que le permita luchar por el ascenso.