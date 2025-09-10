“Él me felicitó”: arquero de Bolivia, tras festejar con camiseta de James el paso al repechaje

Bolivia avanzó al repechaje de acceso al Mundial de 2026 luego de imponerse 1-0 de local sobre Brasil en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, jornada en la que no solo debía ganar, ya que también necesitaba que la Selección Colombia derrotara a Venezuela como visitante, lo que también ocurrió gracias al triunfo 3-6 del elenco ‘cafetero’.

En consecuencia, la alegría se desató en el país andino, donde aficionados y jugadores se tomaron las calles en una sola fiesta por el logro conseguido.

Sin embargo, no todo giró alrededor de la gesta del combinado del altiplano, también hubo muestras de agradecimiento hacia el conjunto colombiano por haber contribuido a que el tiquete para la repesca quedara en manos bolivianas.

En ese sentido, varias imágenes se llevaron la atención, como lo fue la de un sinnúmero de fanáticos gritando a todo pulmón “Colombia, Colombia, Colombia” y la de Carlos Lampe, portero del elenco nacional de ese país, celebrando con la camiseta de James Rodríguez en la Selección Colombia.

De hecho, el propio golero explicó en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, que la prenda la cambió con Rodríguez en un duelo amistoso, que la había llevado a Barranquilla en la penúltima jornada de las Eliminatorias para que el volante se la firmara y que no la volvió a sacar de su maleta, motivo por el que la tenía a la mano y aprovechó para ponérsela.



“James me felicitó”: arquero de Bolivia que celebró con la camiseta del ‘10’

El golero señaló en el mismo medio radial que se comunicó con Rodríguez luego de que las imágenes suyas con la camiseta amarilla en las calles de La Paz se hicieran virales y relató que el cucuteño se mostró complacido.

GRACIAS A JAMES Y A COLOMBIA



El portero de Bolivia, Carlos Lampe, celebró la clasificación de su país al repechaje Mundialista con la 10 de James en Colombia por la goleada a Venezuela, su rival directo.pic.twitter.com/7Uoz1XCqPL — Julio Saucedo ®️ (@JULIO_SAUCEDO) September 10, 2025

“Ya hablé con él, es con el único jugador de Colombia con el que tengo relación y con el que ha hablado”, comentó en principio.

“Le mandé la foto con su camiseta, le di las gracias y él se reía. Me felicitó”, detalló.

Y llenó de elogios al cucuteño: “Él es una persona que ama mucho a su selección, que siente mucho la camiseta. Es un jugador ejemplo, así como fue Radamel Falcao”.

Por último, lanzó una promesa para cuando haya un nuevo encuentro de la Selección Colombia: “Cuando jueguen, la voy a usar”.

La fase de repechaje se llevará a cabo en marzo de 2026, después del sorteo –programado para el 5 de diciembre de 2025–. En esa repesca participarán 6 equipos por 2 cupos para la Copa del Mundo.