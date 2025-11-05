El 'Pibe Valderrama se sorprende por Colombia Sub-17; "a esa edad no conocía ni Ciénaga"

La Selección Colombia Sub-17 igualó 1-1 con su similar de Alemania en su primer partido en la Copa del Mundo de la categoría que se lleva a cabo en Qatar. Los dirigidos por Fredy Hurtado comenzaron perdiendo desde el primer minuto, pero a punta de buen fútbol y ganas, lograron empatar el juego frente a los alemanes.

El combinado nacional mostró buenas maneras en la cancha, inclusive dominando por largos tramos el partido contra la vigente campeona Sub-17, por lo que teniendo en cuenta su buena presentación, muchos se ilusionan con un gran torneo del equipo colombiano.

Uno de los que se pronunció sobre la 'sele' fue Carlos 'el Pibe' Valderrama. El talentoso exjugador de la selección nacional, con el gran carisma que lo caracteriza, publicó un video en sus redes sociales hablando de los muchachos que están representando al país en el territorio asiático.

Inicialmente, se mostró sorprendido de que jugadores tan jóvenes estuvieran en Qatar jugando un Mundial. "Imagínate tú esa vaina, para que veas tú cómo es el fútbol de bendito. De 17 años, no conocía ni Ciénaga, que está ahí a 5 minutos de Santa Marta. Yo fui a la Selección Colombia juvenil del Magdalena, ya uno, ahí ha empezado ya uno a viajar. De Colombia fui a los 18 años, que fuimos a un campeonato juvenil sub-20 a Ecuador. Pero no a los 17 años. Son menores de edad. 17 años, en Qatar y el problema es Qatar y en un campeonato mundial, que no es carcacha. Campeonato mundial sub-17. Ahí están los pelados. Viva el fútbol, que no se acabe nunca. El fútbol es bendito, gracias fútbol, gracias por todo, gracias".

De igual manera, el 'Pibe' aprobó el partido de la Selección Colombia. "Estuvo bueno. Buen partido. Estuvo bueno, estuvo bueno. Arrancaron bien, jugaron contra Alemania que es el campeón de esa categoría, pero jugaron bien los pelados". Por otra parte, aprovechó para felicitar a Luis Díaz por los dos goles que hizo este martes con el Bayern Múnich frente al PSG, "por ahí anda un man de la selección Colombia que está metiendo goles en todos lados, sí señor metió dos goles, metió dos ese man, que venga rápido ese campeonato mundial, ese man está suelto, está metiendo goles, el que se le presenta le mete goles, hoy metió dos, que calidad", concluyó Valderrama.



¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia Sub-17?

El próximo reto de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial será este viernes 7 de noviembre a las 7:30 a.m. (hora de Colombia) frente a El Salvador. Partido que, de ganar la 'tricolor', podría ir asegurando su puesto en la siguiente ronda del torneo.