Gol Caracol  / Selección Colombia  / El técnico de Argentina y un mensaje tras eliminar a Colombia Sub-20; “ya nos había pasado”

El técnico de Argentina y un mensaje tras eliminar a Colombia Sub-20; “ya nos había pasado”

Diego Placente, entrenador de Argentina Sub-20 habló luego de ganarle 1-0 a la 'tricolor' en las semifinales del Mundial, este miércoles. Recordó otros partidos contra nosotros.

Por: EFE
Actualizado: 15 de oct, 2025
Diego Placente, director técnico de la Selección Argentina, en el partido contra Colombia por el Mundial Sub-20
