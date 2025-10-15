El técnico de Argentina y un mensaje tras eliminar a Colombia Sub-20; “ya nos había pasado”

El seleccionador sub-20 de Argentina, Diego Placente, elogió a Colombia Sub-20 pese a perder ante la Albiceleste por la mínima diferencia este miércoles en las semifinales del Mundial de Chile 2025 y aseguró que la clave para conseguir la victoria fue haber acertado en los cambios para el segundo tiempo del partido.

“Son muy físicos (los jugadores colombianos), ya nos pasó también en el Sudamericano, nos costó bastante en el primer tiempo (…), en el segundo ellos bajaron un poco y nos hicimos fuertes en el medio campo, además los que entraron jugaron también un partidazo y eso nos ayudó”, comentó Placente ante los medios.

El técnico albiceleste alabó el carácter de la selección argentina y la capacidad para adaptarse a las distintas situaciones del juego.

“Es algo en lo que creció mucho el equipo; normalmente juegas y sufres cuando no la tienes y ahora, tanto con México como hoy también, cuando no tuvimos la pelota supimos defender y sufrir”, destacó.



El héroe de la noche para Argentina fue el delantero Mateo Silvetti, que ingresó tras el intermedio en sustitución de Ian Subiabre y logró el gol de la victoria.

Tras el partido, el atacante del Newell´s Old Boys dejó claro ante la prensa que lo importante ahora es “disfrutar la victoria de hoy y mañana ponerse a trabajar” en su rival de la final, Marruecos.

Otro de quienes entró al partido desde el banquillo de suplentes y revolucionó el encuentro fue Tobías Andrada, que le dio serenidad y más creatividad a su equipo en el centro del campo.

La Selección Colombia enfrentó a Argentina, por las semifinales del Mundial Sub-20 2025, en Chile AFP

Andrada dejó en claro cual es, a su parecer, el secreto del éxito de esta Argentina finalista del Mundial de Chile: “Somos un grupo muy fuerte, muy unido y la verdad que creo que esa es la clave para que el que entre se sienta cómodo y pueda rendir adentro de la cancha”.

El encuentro de este miércoles en el estadio Nacional de Santiago de Chile estuvo marcado por la mayoría de aficionados colombianos que plagaron las gradas, algo a lo que el lateral albiceleste Rodríguez Pagano quiso hacer alusión, asegurando que es algo que les “motiva”.

“Al argentino le gusta jugar en la adversidad, ser visitante, y es algo que creo que aprovechamos a nuestro favor”, declaró entre risas.

Argentina y Marruecos disputarán el título del Mundial Sub-20 de Chile 2025 en un partido que tendrá lugar este domingo 19 de octubre en el estadio Nacional de Santiago, a las 20:00 hora local.