César Torres se 'quebró' y terminó hasta las lágrimas, tras derrota de Colombia Sub-20

Este miércoles 15 de octubre, la Selección Colombia cayó por 0-1 frente a Argentina en el duelo correspondiente a la semifinal de la Copa del Mundo Sub-20. Y posterior al encuentro, César Torres puso la ‘cara’ ante los medios y se refirió a lo que fue la caída en territorio chileno.

No obstante, mientras respondía varias preguntas sobre lo que fue el partido y los factores que influyeron en el compromiso, que al final le terminó quitando la posibilidad de clasificar a la gran final del torneo mundialista.

El estratega colombiano hizo una pausa larga para hablar y, de manera sorpresiva, empezó a tomar aire, hasta que sus ojos se agüaron, dejando ver el dolor y tristeza que le causó quedar fuera de la lucha por conseguir el título.

Y es que, para este encuentro la Selección Colombia Sub-20 llegaba como una de las principales favoritas para quedarse con el trofeo en Chile, después de eliminar a Chile y tener un invicto durante toda la competencia.



Lamentablemente las lesiones y bajas para este encuentro, sumado al gol de Mateo Silvetti; terminaron siendo factor fundamental para que Argentina se quedara con ese cupo a la gran final de la Copa del Mundo.

En redes, el video de César Torres se hizo viral, por lo emotivo de la situación y todo lo que significó esta derrota, no solo para él, sino que también para todo el equipo y el país; iba a ser histórico.

