César Torres se 'quebró' y terminó hasta las lágrimas, tras derrota de Colombia Sub-20

César Torres se 'quebró' y terminó hasta las lágrimas, tras derrota de Colombia Sub-20

El estratega de la 'tricolor' no se contuvo y protagonizó emotivo momento ante los micrófonos, después de caer con Argentina por 1-0, en las semifinales del Mundial Sub-20.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 15 de oct, 2025
César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub-20
César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub-20
AFP

