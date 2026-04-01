Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA, tras perder con Croacia y Francia

Los partidos amistosos previos al Mundial han provocado ligeros movimientos en la clasificación mundial masculina de la FIFA entre las selecciones latinoamericanas ubicadas dentro de los 50 primeros puestos, en los que la Selección Colombia, México y Uruguay se mantienen dentro del “top 20”.

La selección colombiana ascendió una posición en la tabla, pese a sus dos últimas derrotas ante Croacia y Francia, y se ubica ahora en el decimotercer lugar, aunque con una pérdida de 8,21 puntos.

James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Croacia Federación Colombiana de Fútbol

Dentro de los 20 primeros, México le sigue de cerca y sube a la decimoquinta posición tras empatar ante Portugal (0-0) y Bélgica (1-1), y supera a Estados Unidos, que desciende un puesto tras perder frente a Bélgica (2-5) y Portugal (0-2).



Por su parte, Uruguay se mantiene en la decimoséptima plaza tras empatar sus dos últimos amistosos, contra Inglaterra (1-1) y Argelia (0-0).

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Fuera del “top 20”, Ecuador continúa en el puesto 23 tras la igualada frente a Marruecos y Países Bajos, ambos por 1-1; Panamá se mantiene en el puesto 33 después de sumar un empate y una victoria ante Sudáfrica, y Paraguay se ubica en la posición 40 tras vencer a Grecia (1-0), pero caer ante Marruecos (1-2).

Finalmente, Venezuela aguanta en el “top 50” y sube un puesto en la clasificación (49), impulsada por su victoria ante Trinidad y Tobago (4-1) y su empate frente a Uzbekistán (0-0).

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Ránking FIFA (1 de abril)

1. Francia (FRA): 1877.32 puntos.

2. España (ESP): 1876.40 puntos.

3. Argentina (ARG): 1874.81 puntos.

4. Inglaterra (ING): 1825.97 puntos.

5. Portugal (POR): 1763.83 puntos.

6. Brasil (BRA): 1761.16 puntos.

7. Países Bajos (NED): 1757.87 puntos.

8. Marruecos (MAR): 1755.87 puntos.

9. Bélgica (BEL): 1734.71 puntos.

10. Alemania (GER): 1730.37 puntos.

13. Colombia (COL): 1693.09 puntos.

15. México (MEX): 1681.03 puntos.

16. Estados Unidos (USA): 1673.13 puntos.

17. Uruguay (URU): 1673.07 puntos.

23. Ecuador (ECU): 1594.78 puntos.

33. Panamá (PAN): 1540.64 puntos.

40. Paraguay (PAR): 1503.50 puntos.

49. Venezuela (VEN): 1468.05 punto