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Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA, tras perder con Croacia y Francia

Este miércoles, luego de culminarse la fecha FIFA y conocerse todos los clasificados al Mundial 2026, se reveló el ranking de selecciones nacionales. Así le fue al combinado 'tricolor'.

Por: EFE
Actualizado: 1 de abr, 2026
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La formación titular de la Selección Colombia en el duelo de preparación contra Francia.
La formación titular de la Selección Colombia en el duelo de preparación contra Francia.
AFP

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