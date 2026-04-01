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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Portugal, rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026, venció 2-0 a Estados Unidos

Portugal, rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026, venció 2-0 a Estados Unidos

Con goles de Francisco Trincão y João Félix, Portugal, que no contó con Cristiano Ronaldo en esta fecha FIFA, superó sin complicaciones a su similar de Estados Unidos, en juego de preparación.

Por: EFE
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Portugal vs. Estados Unidos.
Portugal vs. Estados Unidos.
Getty Images.

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