Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / En Argentina iniciaron las burlas hacia la Selección Colombia Sub-20; ya hay video

En Argentina iniciaron las burlas hacia la Selección Colombia Sub-20; ya hay video

En el cuadro 'albiceleste' no se esperaron para 'cargar' al cuadro colombiano, luego de vencerlo 1-0 y eliminarlo de la gran final del Mundial Sub-20, que se está jugando en Chile.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Argentina clasificó a la final del Mundial Sub-20, tras derrotar a la Selección Colombia.
Argentina clasificó a la final del Mundial Sub-20, tras derrotar a la Selección Colombia.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad