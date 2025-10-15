En Argentina iniciaron las burlas hacia la Selección Colombia Sub-20; ya hay video

Este miércoles 15 de julio, la Selección Colombia cayó por la mínima diferencia frente a Argentina en la semifinal del Mundial Sub-20; terminando de esa manera el sueño de buscar el primer título en el certamen orbital de esta categoría en específico.

Pero eso no fue todo para la ‘tricolor’, pues más allá del dolor de la caída, los argentinos aprovecharon para echarle más ‘sal a la herida’, burlándose y ‘cargando’ al equipo ‘cafetero’ por la derrota. Esto, teniendo en cuenta la reciente rivalidad que se ha generado con el combinado de nuestro país.

Y reflejo de esto fue el video que los mismos futbolistas de la ‘albiceleste’ revelaron en sus redes sociales, donde cantaban la viral canción de Ryan Castro, que justamente sacó para la Selección Colombia en la Copa América del año pasado.

Y, así como lo hicieron cuando eliminaron a los mexicanos, cantando la canción del chavo; ahora los argentinos aprovecharon para reírse de Colombia, haciendo énfasis en esa canción, mientras festejaban el paso a la gran final del Mundial Sub-20, que actualmente se está realizando en territorio chileno.



Sumado a eso, la prensa argentina aprovechó también para atacar a la 'tricolor' y sus jugadores; uno de ellos, que en la previa del encuentro había afirmado que "la mitad del mundo iba a estar en contra de la 'albiceleste', en el duelo con Colombia".

