En Canadá vuelan con el 0-0 con la Selección Colombia; "notables por anular a Luis Díaz"

En un choque marcado por la intensidad física más que por el brillo ofensivo, la selección de Canadá logró un empate 0-0 frente a Colombia en partido de preparación al Mundial de 2026. Aunque el marcador no registró emociones, la actuación canadiense sorprendió por su carácter y consolidación frente a un rival de alto nivel. Colombia, ubicada en el puesto 13 del ranking FIFA, llegaba con buenas credenciales ofensivas, pero chocó contra una defensa disciplinada que supo apagarlas.

La prensa canadiense terminó bastante conforme por el performance de su equipo, por lo que quisieron resaltarlo. El periodista Charlie O'Connor Clarke, dedicó un articulo en el medio 'One Soccer' al análisis del juego. "No hay mucho que destacar en el último tercio del partido, pero tuvo una actuación defensiva increíble. Colombia había anotado 13 goles en sus últimos 3 partidos antes de este. Sigur tuvo una respuesta espectacular, sobre todo tras el error contra Australia, marcando a Luis Díaz durante una hora", fue la conclusión principal del periodista sobre el juego.

También mencionó que el partido no fue el mas estético. pero sirvió para observar el buen rendimiento defensivo de la selección dirigida por Jesse March. "Como era de esperar, este no fue un partido particularmente bonito ni fluido, sino más bien un encuentro con poco ritmo ofensivo para ambos equipos, frente a una multitud fuertemente a favor de Colombia en el Sports Illustrated Stadium. Ambos equipos amenazaron la portería en varias ocasiones, pero ninguno logró resolver el problema del otro al final, y la defensa canadiense superó una de sus pruebas más difíciles hasta la fecha".



Acción de juego del partido entre la Selección Colombia y la Selección de Canadá Foto: AFP

Publicidad

Precisamente para el director técnico canadiense Jesse Marsch, el desempeño de sus jugadores no fue perfecto pero sí muy bueno. "Creo que fue una buena actuación, no una gran actuación. Sentí que durante la mayor parte del partido estuvimos en cuarta o quinta marcha, y podríamos habernos esforzado al máximo para tener otro nivel de claridad táctica, agresividad, confianza con el balón, claridad en el último tercio del campo y calidad para hacer la última jugada en el último tercio del campo", declaró a la prensa tras el partido.

Clarke habló de lo positivo que se llevan los canadienses luego del juego con Colombia. "Al pitido final, Canadá puede que no estuviera alegre, pero no hay duda de que un empate con Colombia en esas circunstancias es un resultado impresionante para el equipo de Marsch. Estarán algo decepcionados por su incapacidad para crear muchas ocasiones o aprovechar el tiempo que estuvieron en el último tercio del campo; el gol de Jonathan David fue la única amenaza real que representaron. Sin embargo, el desempeño defensivo fue algo que Marsch puede destacar como sumamente positivo". "Enfrentada a algunos de los atacantes más talentosos del mundo, la defensa canadiense se mantuvo firme e hizo lo necesario para mantener su portería a cero con una audacia notable", sentenció.