La huella de James Rodríguez en la Selección Colombia; una cifra que lo acerca a David Ospina

La Selección Colombia cerró la doble fecha FIFA con un empate sin goles contra Canadá, en juego de fogueo que se disputó en Estados Unidos. Fueron pocas las opciones de gol de la 'tricolor' que fue de menos a más luego de salir a la cancha con una nómina suplente con varias novedades que le sirvió de examen a Néstor Lorenzo. Para la segunda parte, el juego de los nuestros mejoró y en parte fue por de habituales y figuras como James Rodríguez y Jefferson Lerma. De hecho, la noticia más allá del 0-0 fue el importante registro que alcanzó el '10' con la camiseta amarilla.

Rodríguez Rubio completó contra los canadienses 120 partidos con el combinado nacional, cifra que ha cosechado desde aquel 11 de octubre de 2011 cuándo debutó contra Bolivia, en La Paz, al recibir la confianza de Leonel Álvarez, DT en esa entonces de la 'tricolor'. De ahí en adelante, el jugador de 34 años no desentonó y fue figura con entrenadores como José Néstor Pékerman, Arturo Reyes, Carlos Queiroz, Reinaldo Rueda, Héctor Cárdenas y Néstor Lorenzo.

James es segundo en esta estadística y está a solo 10 encuentros de superar el récord que ostenta el guardameta David Ospina. El top 4 lo completan Juan Guillermo Cuadrado con 116 y Carlos 'El Pibe' Valderrama con 111.

El actual jugador de León de Guanajuato todavía tiene muchas opciones de superar la cifra de Ospina, puesto que podría sumar minutos en la doble fecha FIFA de noviembre, los partidos de fogueo de los primeros meses de 2026 y los juego del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.



Jugadores con más partidos en la Selección Colombia

1. David Ospina - 130

2. James Rodríguez - 120

3. Juan Guillermo Cuadrado - 116

4. Carlos 'El Pibe' Valderrama -111



UN EMBLEMA: James Rodríguez llegó a los 120 partidos con la Selección de Colombia. pic.twitter.com/XHciAfg2xt — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2025

Publicidad

James Rodríguez y sus números con la Selección Colombia

El cucuteño ha disputado 120 partidos con la Selección Colombia, acumulando 9.151 minutos de juego. Ha marcado 30 goles y dado 41 asistencias. En Eliminatorias Mundialistas jugó 56 encuentros, con 14 goles, 14 asistencias y 3 amarillas. En preparatorios suma 36 partidos, 7 goles, 14 asistencias y 2 amarillas. En Copa América participó en 20 juegos, anotando 3 veces y asistiendo en 9 ocasiones, con 5 amarillas. Finalmente, en Copas del Mundo registra 8 partidos, 6 goles, 4 asistencias y 2 amarillas. Su aporte goleador y creativo lo consolidan como uno de los referentes históricos de la 'tricolor'.