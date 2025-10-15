Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / PSG vs. Real Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver a Linda Caicedo en la Champions League femenina

PSG vs. Real Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver a Linda Caicedo en la Champions League femenina

Linda Caicedo tendrá su segundo juego en la Champions League femenina, este jueves, en la visita del Real Madrid al PSG. El conjunto blanco viene de golear en su debut. ¡Agéndese con el partido!

Por: EFE
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
PSG femenino vs Real Madrid femenino
PSG femenino vs Real Madrid femenino
Fotos: X/ @PSG_Feminines y @realmadridfem

Publicidad

Publicidad

Publicidad