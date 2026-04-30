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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "En la Selección Colombia no hay que volverse locos por las derrotas contra Crocia y Francia"

"En la Selección Colombia no hay que volverse locos por las derrotas contra Crocia y Francia"

Atentos a los pensamientos y reflexiones que dejó un jugador con paso por Selección Colombia, que estuvo en dos mundiales y que cuenta con experiencia a cuestas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de abr, 2026
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La formación titular de la Selección Colombia contra Croacia en duelo de preparación.
La formación titular de la Selección Colombia contra Croacia en duelo de preparación.
Getty

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