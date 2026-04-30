"En la Selección Colombia no hay que volverse locos por las derrotas contra Crocia y Francia"

Pasan los días y se acerca el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, con la participación de la Selección Colombia, que quedó encuadrada en el grupo K junto a Uzbekistán, RD Congo y Portugal. Es así que la expectativa de los aficionados y de la prensa viene creciendo, en relación con el equipo que dirige Néstor Lorenzo.

Y en ese aspecto, este jueves en el programa 'Jugada maestra', de 'Ditu', tuvieron un invitado con experiencia y recorrido, tanto en Eliminatorias Sudamericanas, como en mundiales, ya que jugó en Brasil 2014 y en Rusia 2018.

Carlos 'Roca' Sánchez, de experiencia en clubes de Francia, Inglaterra, España e Italia, se mostró con confianza de cara a lo que puede deparar la cita orbital para el seleccionado colombiano. "Estoy muy tranquilo por el grupo porque es muy bueno, he hablado con algunos. Tienen todo mi respaldo, están muy comprometidos. No podemos volvernos locos por lo último que pasó, antes de eso decían que íbamos a jugar la final. Esto nos sirve para estar alertas, crecer. La primer final es el primer partido y así sucesivamente", comenzó diciendo el chocoano, que por estos días promociona la Liga El Dorado.

El otrora volante de marca agregó que "no podemos ponernos la mochila desde ya que de que vamos a jugar la final, porque eso es presión y no sirve para nada. La primera final es Uzbekistán. Sigamos creyendo en la Selección, ellos necesitan el apoyo, yo que estuve ahí, esa energía de todo el país se siente cuando se habla positivamente. Tenemos una selección para pelear".



Carlos Sánchez hizo de esa manera un llamado a la mesura y a la tranquilidad que se debe tener de cara al Mundial 2026, en el que se tienen expectativas e ilusiones, comenzando por todos en el país.

Yerry Mina y Carlos Sánchez, en la Selección Colombia. Getty Images

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El volante dejó una huella importante en la Selección Colombia gracias a su regularidad y compromiso. Disputó 88 partidos en total, con presencia destacada en 36 amistosos, 35 encuentros de Clasificación Mundialista, 10 juegos de Copa América y 7 partidos de Copa Mundial. Si bien no marcó un gol, dio una asistencia con la camiseta nacional y acumuló 16 tarjetas amarillas, además de una roja directa y una doble amarilla. Sumó 6.475 minutos en cancha, cifra que reflejó su continuidad con la 'tricolor'.

