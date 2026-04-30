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Gol Caracol  / Selección de Irán fue confirmada en el Mundial 2026; Gianni Infantino, de FIFA, dio la noticia

Selección de Irán fue confirmada en el Mundial 2026; Gianni Infantino, de FIFA, dio la noticia

El presidente de la FIFA se encargó de dar la información sobre la incógnita que existía con la selección de Irán y su presencia en el Mundial 2026. Aseguró que "jugará en Estados Unidos".

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de abr, 2026
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La Selección Irán se clasificó al Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.
La Selección Irán se clasificó al Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.
Getty

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