"En la Selección Colombia solos no somos nada; estamos cerca de ir al Mundial 2026"

A días de comenzar la concentración de la Selección Colombia en Barranquilla para los partidos contra Bolivia y Venezuela, en el canal oficial de la FCF se transmitió una entrevista con Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich alemán y principal referente del equipo que dirige Néstor Lorenzo.

Su arribo al balompié de la Bundesliga, la recepción de los hinchas bávaros, los compromisos con el seleccionado colombiano y de otros temas habló el guajiro.

Para iniciar Luis Díaz habló de lo necesaria que es la hinchada de la Selección Colombia en Barranquilla durante todos los partidos, pero en especial para el que se avecina frente a Bolivia (4 de septiembre), en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Necesitaremos de todos, incluida la hinchada, sé que lo vamos a conseguir, porque no ha sido fácil, ellos también merecen esa oportunidad de disfrutárselo. Que los necesitamos a todos es el mensaje, a toda esa gente que está conectada, que siempre está pendiente al TV, los que van al estadio. Nosotros los jugadores que no somos nada sin la gente, sin ese cariño, ese amor que nos brindan cuando jugamos. Nosotros vamos a entregar todo para poder clasificar y sé que lo vamos a conseguir", declaró 'Lucho' en charla con la FCF.



Acá más declaraciones de Luis Díaz sobre Selección Colombia y Bayern Múnich:

*La clasificación al Mundial 2026

"Para mí lo dije hace poco estoy que me juego, es súper importante no solo para mí sino para el resto de compañeros, sabemos lo que nos estamos jugando, estamos a nada de clasificar al Mundial. Para algunos es el primero, en especial para mí y trataré de dar el máximo como siempre lo hago, de disfrutarlo".

*El Metropolitano vestido de amarillo

"Para nosotros es una sensación que no se explica, ver a todo el estadio de amarillo, repleto, apoyando, aplaudiendo. Solo con el hecho de ser parte de la selección es un orgullo"

*Su adaptación en Alemania

"Alemania es espectacular, Múnich en sí es increíble como ciudad, tiene muy bonitas cosas, se come muy bien, la gente a pesar de que tenía uno otros conocimientos la gente es amorosa, respetuosa, son muy aficionados al fútbol. Feliz por estar acá, acomodándome todavía, llevo pocas semanas pero me siento cómodo en el grupo y en el club. A la familia también le encanta"

*Su impacto en Bayern Múnich

"La gente está feliz con mi llegada, es bueno llegar aportando con lo que se hacer, disfrutar del fútbol, goles, asistencias, ganando títulos y se trabaja para eso. Ojalá sigamos construyendo grandes cosas con el club. Ahora viene el frio, ahorita está bacano, chévere, buen clima pero se viene lo más bravo. Pero ya nos hemos acostumbrado al frío".