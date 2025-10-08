Jugador de la Selección Colombia que quedó destrozado tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Con más de 1.200 partidos dirigidos en 16 clubes de ocho países durante una carrera de más de tres décadas, Miguel Ángel Russo, emblema de Estudiantes de La Plata y director técnico de Boca Juniors, fallecido este miércoles a los 69 años, dejó una huella imborrable en el fútbol argentino y latinoamericano. Precisamente sobre ese legado que impregnó, un futbolista de la Selección Colombia le escribió unas sentidas palabras de despedida.

Fue Jaminton Campaz quien desde la distancia con la 'tricolor' se mostró destrozado por el fallecimiento del DT argentino, con quien compartió en Rosario Central. El extremo no pudo ocultar la tristeza por la partida del 'Pai' como le decía de cariño a Russo; evocó las últimas palabras que le dijo: "Disfruta mi 'bichito'".

Miguel Ángel Russo, campeón con Rosario Central. @RosarioCentral

"Mi viejo, mi 'Pai', cómo te voy a extrañar. Qué vacío nos dejas a los que te aman y te queremos de verdad. Gracias por enseñarme el día a día, gracias por hacerme mejor persona y gracias por enseñarme el camino del buen fútbol y vida. Te amo mi 'Pai', te voy a extrañar con esa sonrisa que mantenía feliz de la vida, disfrutaba mucho tu día a día del fútbol, y como fueron tus últimas palabras: 'Disfruta mi bichito", comenzó escribiendo Campaz en su perfil de Instagram.



A continuación, Campaz le envió un sentido mensaje de condolencias a la familia de Russo y volvió a reiterar ese amor y agradecimiento hacia el DT. "Gracias por todo mi papá", expresó.

Publicidad

"Te voy a extrañar mi 'Pai', mi papá, mi viejo, los desayunos. Cuando entrenábamos en el Gigante, los almuerzo, que me decías: 'vamos a comer marisco'… Te amo viejo, cómo te me vas a ir, como disfrutabas del día a día, del fútbol; mi 'Pai. Descansa en paz papá. Fuerza para toda tu familia mi viejo, nos dejas un vacío mi viejo. Dios, cuídamelo bien a mi 'Pai. ¡Gracias por todo papá", terminó por expresar el jugador de la Selección Colombia.

Campaz acompañó este mensaje con una serie de fotografías en las que aparece compartiendo algunos momentos junto a Miguel Ángel Russo.

Publicidad

¿De qué murió miguel Ángel Russo?

El entrenador se enfrentaba desde 2017 a un cáncer de próstata, al que se le sumó luego de vejiga. Se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre de este año, bajo cuidados especiales en su domicilio.