Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / En Selección Colombia avalan lo hecho en She Believes Cup 2026; "hace crecer aún más, no es fácil"

En Selección Colombia avalan lo hecho en She Believes Cup 2026; "hace crecer aún más, no es fácil"

A pesar de la derrota 1-0 con Estados Unidos, el sábado, el DT de Selección Colombia femenina, Ángelo Marsiglia, se refirió al crecimiento de la 'tricolor' y cómo le plantó cara a las norteamericanas.

Por: EFE
Actualizado: 8 de mar, 2026
Comparta en:
Linda Caicedo Colombia Estados Unidos
Linda Caicedo en juego de Selección Colombia vs Estados Unidos - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad